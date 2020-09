Legarreta está internada por neumonía; se graba en cápsula anti Covid-19

Andrea Legarreta, la conductora vitalicia del programa matutino Hoy no la está pasando nada cómodo con el problema de Coronavirus que está padeciendo. El pasado 31 de agosto confirmó que dio positivo y relató su experiencia sobre los síntomas

La conductora grabó un par de stories en su cuenta de Instagram donde se le ve encerrada en una cápsula especial para pacientes con Covid-19; "así es el recorrido por los pasillos para protegerse", contó.

"Para que vean los cuidad y el manejo para trasladar pacientes Covid en los hospitales. Gracias a todos los que me han atendido. Mis respetos y agradecimientos", agregó Legarreta.

¿Se encuentra grave?

Luego de que diera a conocer el trato que le están dando en el hospital donde está internada, Andrea le dijo a sus fans que está bien, que no se asusten ya que solo la están monitoreando.

En otro video se grabó confirmando que está "bien" pese a tener todo y un evidente pálido semblante. "En mi caso estoy bien, ya saben positiva con buena actitud, al hablar mucho me llego a sofocar un poquito o si me rio, porque soy risueña, me da un poquito de tos o subiendo escaleras, esto fue a partir de hace como dos días".

Estos signos, generalmente son de neumonía. El día de hoy acudí al hospital a que me hicieran una tomografía y resultó que tengo neumonía

"El doctor solo por darme seguimiento y estarme monitoreando, me aconsejó que me quedara un par de días en el hospital", agregó





La conductora fue insistente en que no tiene nada grave y que no está delicada, solo permanecerá en el hospital para ver cómo se desarrolla su enfermedad pues no quiere que se algo de riesgo que la lleve a la muerte.

Foto: Instagram | andrealegarreta

Aclara sobre su contagio

Abrumada por las críticas que le han hecho sobre su presunto contagio en un cine o restaurantes, Legarreta contó que le da tristeza pues hay gente que ha sido responsable con la sana distancia y también se ha contagiado.

"De pronto la gente te quiere hacer sentir como que eres culpable, como si fuera un delito, te haces muchas preguntas y la verdad no vale la pena conectar con lo negativo. Me contagié, no sé si fue recibiendo un paquete, no sé si recibiendo comida a domicilio, ¡no sé!".

Al final del video empatizó con quienes le han dado Covid-19 y pidió a todos que se sigan con las medidas de sana distancia.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos por sus buenos deseos! Por la INFINIDAD de muestras de amor!! Vamos BIEN! Y ya saldremos de esta!! Que Dios me los bendiga a todos!!! No hay que bajar la guardia! Les mando mucho amor! 🙏🏻❤️









