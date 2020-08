Actor Cuba Gooding Jr., envuelto en polémica por acusación de violación

El actor Cuba Gooding Jr. se encuentra envuelto en la polémica tras ser acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en Nueva York en 2013.

La mujer, identificada en la demanda sólo como "Jane Doe", dijo que conoció a Gooding en un bar de Manhattan en agosto de 2013 y fue invitada a acompañarlo a tomar unas copas en un hotel cercano.

Gooding le pidió que subiera a su habitación de hotel, donde dijo que necesitaba cambiarse de ropa. El actor la violó entonces tanto por vía vaginal como anal, según la demanda, que fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York.

El abogado de Gooding, Mark Jay Heller, dijo que las acusaciones eran falsas.

"Las acusaciones son falsas. Es algo que ocurrió hace siete años. No se presentó ninguna denuncia. Creemos que las acusaciones y la queja serán desestimadas", dijo Heller a Reuters por teléfono.

La mujer quiere un juicio con jurado, así como una compensación por daños y una indemnización punitiva.

Gooding, de 52 años, ganó un Oscar al mejor actor secundario en 1997 por la película "Jerry Maguire" y es conocido por sus papeles en películas como "A Few Good Men" y "The Butler" y en la miniserie de televisión "The People v. O.J. Simpson".

En 2019, el actor se declaró inocente en Nueva York de los cargos de manosear a tres mujeres diferentes en incidentes en clubes nocturnos de la ciudad de 2018. Los casos penales aún no se han resuelto.