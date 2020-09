Ofrecerán podcast en apoyo al activismo animal y a la educación

Baja a voz es un podcast que realiza la cantante Denise Gutiérrez (Hello Seahorse!) y el músico y escritor Alonso Arreola en el que realizarán y llevarán sus conversaciones a un podcast cada domingo desde este 6 de septiembre, por la plataforma Patreon.

Las ganancias de dicho podcast son por una noble labor pues serán donadas al activismo animal y educativo de México.

Este podcast es posible por el talento de ambos talentos y es que Denise y Alonso cruzaron sus caminos por primera vez hace más de diez años, cuando Él grababa su disco Suspendido para un espectáculo de danza contemporánea.

Alonso, tras haberla escuchado a ella por recomendación de un amigo mutuo, la invitó a colaborar con las voces. Su conexión fue inmediata y determinante para una amistad estrecha, llena de aventuras creativas.

Además de aquel disco, ella ha colaborado en conciertos de El en Vive Latino y en el Centro Cultural España. Por su lado, él aceptó la invitación de Ella para crear una instalación plástica y sonora en la exposición Días Fantasma de la galería Panteón.

Junto a Juan Manuel Torreblanca y Sofía Mora, ambos dan vida a La migala, una lectura suicida, inspirada en un cuento del abuelo de Él (Juan José Arreola), misma que han presentado en el Claustro de Sor Juana, el Teatro Juárez de Guanajuato y el Foro del Tejedor. También coincidieron en la canción “Hombro con hombro” que Él produjo para Jaime López tras los sismos de 2017.

Dicho esto, no resulta extraño que decidieran compartir sus conversaciones semanales en un podcast que los muestra tal y como son, lejos del escenario, interesados en múltiples asuntos que inciden en su vida artística. Del poder del encierro a la sutil existencia de una sombra, pasando por el movimiento, la tecnología, los estereotipos, la originalidad, la muerte, el vegetarianismo o la alegría, en cada emisión recomiendan películas, series, libros, comida o cualquier cosa que los provoque, además de presentar aproximaciones musicales —siempre a bajo y voz— a canciones conocidas del rock, el pop o el folclor universal, con arreglos personalísimos, lúdicos.

Es así como en las primeras entregas suenan Where is my mind de los Pixies, Feel good inc de Gorillaz, Sombras de Pedro Guerra o una versión punk de la clásica Llorona. Igualmente, Ella y Él componen viñetas y cortinillas sonoras, originales, en donde exploran las inagotables posibilidades del bajo y la voz como vehículos para su más íntima expresión.