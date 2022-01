Ofrecerá In The Flesh un tributo a Pink Floyd en León

León, Gto.- Hay buenas noticias para los fans de la banda legendaria británica Pink Floyd ya que el próximo sábado 26 de marzo en el Foro del Lago, In the Flesh Ofrecerá un concierto para disfrutar el espectáculo "Delicate Sound Of Thunder (Live Concert)".

Los boletos están disponibles en el sistema eTicket y tienen un costo de $600 en zona numerada y $400 en zona general (más cargo por servicio).

Considerado como uno de los mejores tributos a Pink Floyd en México y Latinoamérica, In The Flesh ofrecerá un extenso repertorio que incluye la totalidad del álbum "The Dark Side Of the Moon", así como temas de los discos "Wish You Were Here", "The Wall" y "A Momentary Lapse Of Reason".

In The Flesh se formó en 2010 en la CDMX y sus conciertos recrean los shows en vivo de Pink Floyd, principalmente los realizados durante los 70, empleando iluminación láser, pantallas y un gran panel de visualización circular similar a Mr. Screen.

Para lograr un sonido casi idéntico al del grupo británico, los músicos mexicanos utilizan los mismos instrumentos que Roger Waters, David Gilmour y compañía; además cada integrante se caracteriza de acuerdo a las distintas etapas de Pink Floyd, particularidad que los distingue incluso de grupos de talla internacional y con gran producción como The Australian Pink Floyd Show y Brit Floyd.