Ofrece Argentum gran concierto en el Foro del Lago

En el Foro del Lago la banda Argentum interpretó temas icónicos del rock en inglés de los años 60’s, específicamente del año 1967 así Amor y Paz-El Verano del Amor hizo un recorrido especial para la Feria Estatal de León 2020 en el que tocaron temas de bandas como The Doors, The Monkees, Creedence Clearwater Revival y otras.

Argentum inició con la pista San Francisco de Scott McKenzie y California Dreamin de Freischwimmer así el dieron un toque de rock generado en California, además de bandas surgidas en Los Ángeles como Creedence Clearwater Revival y tocaron Green River.

El conjunto musical deleitó con un completo compendio de las canciones que marcaron la subcultura hippie, en el año de 1967 y es que, además, el conjunto musical Argentum hizo un recorrido musical por el tiempo con melodías icónicas como Sunshine Of Your Love de Cream.

La banda compuesta por un baterista, un tecladista, un guitarrista, el bajista y las voces, expresaron un concierto en el que además añadieron datos históricos de cada canción que interpretaron.

Realizaron un vasto recorrido el que interpretaron piezas como Born To Be Wild de Steppenwolf, I'm Believer de The Monkees (compuesta por Neil Diamond), también de cantante legendarios como Janis Joplin con Piece Of My Heart, Jim Morrison en The Doors con Ligth My Fire.

Una de las piezas más especiales de la noche fue Nights in White Satin de The Moody Blues en la que participó una de las personas que trabajó en la consola, Gabriel Hernández que tocó su flauta transversa.