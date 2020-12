Noches de Metal presenta a Here Comes The Kraken en un show irrepetibles

La banda Here Comes The Kraken ofrecerá una noche explosiva ¡Desde el origen! Pues tocará su disco debut completo este Viernes, 4 de diciembre en punto de las 20:30 horas, a través de plataforma de pago. Here Comes The Kraken, el grupo más importante del deathcore mexicano, ofrecerá un energético y poderoso show en vivo vía streaming irrepetible.

La banda de Aguascalientes Realizará el show Desde El Origen, donde tocarán de principio a fin su primer disco de estudio llamado Here Comes The Kraken con el cual comenzaron su legado como una de las bandas más representativas, queridas y respetadas del metal azteca.

Esta gigantesca producción, fue publicada el 28 de febrero de 2009, está compuesta por 10 agresivas canciones llenas de death metal y hardcore: Its comming, Don’t fail me darko, Into the slaughter basement, Confessions of what I’ve done, Miss starving skeleton, Coplex, Underwater visions, The legend of the rent is way hardcore, From the deepest darkness y I shawtrcwbky.

Gracias a su potente música, han sobresalido y portado la bandera del metal mexicano en todo lo alto. Han compartido escenario con Judas Priest, Slipknot, Sepultura, Megadeth, Fear Factory, Lamb of God, Atreyu, A Day To Remember, Thy Art Is Murder, Veil of Maya, Impending Doom, Carnifex, Brujería, Resorte, Ill Niño, Bring Me The Horizon, Asking Alexandria, P.O.D. y más.