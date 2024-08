Nicola Porcella comparte escenario en “Aventurera” con la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda

Nicola Porcella se integró al elenco del musical “Aventurera”, personificando a “Mario”. Tras su experiencia en la primera temporada de “La casa de los famosos VIP”, el actor peruano ha tenido otras oportunidades de trabajo y además de participar en el musical de Juan Osorio, es el protagonista de la próxima telenovela del productor.

En sus primeras funciones de “Aventurera”, Nicola ha recibido piropos de las asistentes, lo que le sorprende, declaró en conferencia de prensa. “Es la primera vez que oigo estas palabras… Pero para mí lo más importante es mi carrera de actor. Yo vine a México con un sueño y ‘La casa de los famosos’ hizo que los productores conocieran mi trabajo.

“Mi comienzo aquí fue difícil porque yo venía de grabar mi actuación diferente, pero siempre lo he hecho con la exigencia de Juan Osorio y el paso de los días, con mucho trabajo, disciplina y preparando mi personaje. Estoy logrando lo que quiero: Ser un artista. Todavía no lo soy. No estoy a nivel de mucha gente de acá que tiene años”.

Reconoció que su carrera está empezando en este país, “siempre lo hablo con Juan, sé que me dio un protagónico que se lo merecían otros, yo vine a hacer carrera en México y lo estoy logrando. Gracias a Juan que confió en mí, fue el primer productor que lo hizo y han venido otros, pero uno siempre debe de ser agradecido con la primera persona que confió en uno.

“Y más que ser un sex symbol, que es bonito que me lo digan, yo quiero hacer una carrera, quiero ser artista. Yo no quiero ser una celebridad, yo no quiero pasar como una moda, quiero hacer una carrera de verdad”, enfatizó.

Este jueves, Wendy Guevara acudió a ver a Nicola en la función del musical protagonizado por Irina Baeva, Olga Breeskin, Daniel Elbitar y Emmanuel Palomares en el Salón Los Ángeles, y hasta se animó a bailar en el momento de la obra en el que los actores y bailarines sacan a la pista a los asistentes. La influencer disfrutó del montaje, gritando y aplaudiendo frecuentemente y al final de la función, atendió a varios fans que le pedían fotografías.

FUNCIÓN ESPECIAL

Juan Osorio encabezó una conferencia de prensa para anunciar la función especial de “Aventurera”, en la que participará su hijo, Emilio Osorio quien no sólo interpretará a “El Botones” en la trama, también fichará bailando con las espectadoras con el acompañamiento musical de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda, el sábado 10 de agosto.

“Estamos seleccionando temas de nuestro repertorio, los más emblemáticos, me gusta ‘La boa’, porque es una letra que prende al público. Queremos atrapar a nuevas generaciones y Emilio nos está haciendo favor de estar de invitado en algunas de nuestras presentaciones en vivo como fue en el pasado Auditorio Nacional”, señaló Gilberto Navarrete, director de Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda.