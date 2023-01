Nayo Escobar: El creador de contenido, cantante y conferencista que acompaña a quienes desean cumplir sus sueños

Soñar, creer y crear componen la fórmula para tener un círculo de plenitud, afirmó Nayo Escobar, conferencista, cantante y empresario regiomontano con más de 4 millones de seguidores en redes sociales. “No dejen de ejecutar sus sueños. Siempre digo que si juntas las tres palabras, soñar, creer y crear, te vuelves el arquitecto de tu propio destino, pero las palabras por separado te pueden llevar a una gran frustración”, explicó sobre este concepto que ha guiado su andar tras descubrir sus pasiones y tomar las decisiones para sentirse exitoso y pleno haciendo lo que más le apasiona.

Dios nos da a todos la oportunidad de soñar, señaló. “Soñamos despiertos o soñamos dormidos, pero cuando soñamos y no hacemos nada más quedamos como soñadores, cuando lo crees no nada más lo sueñas, sino que lo platicas, pero cuando lo creas entonces ya estás siendo el arquitecto de tu propio destino y estás llevando a cabo ese sueño para poderlo volver realidad”, explicó.

Desde muy chico, Nayo Escobar tenía la visión y el sueño de ser cantante, pero durante muchos años la vida y el complacer a los demás lo llevó por otros caminos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nayo Escobar (@nayoescobar)

Actualmente conduce un programa en el que ha entrevistado a cientos de personas que comparten la característica de haber logrado éxito haciendo lo que les apasiona.

“A todos los entrevistados les pregunto a qué soñaban cuando eran niños y estaban en su soledad, porque es cuando más conectados estamos con nuestra esencia”, contó.

Cuando era niño, Nayo Escobar soñaba que era cantante y se sentía plenamente realizado, narró. A los 11 años su familia se mudó de Monterrey a Chihuahua por un trabajo de su papá, con la adolescencia se apartó de sus sueños de niño y comenzó a vivir conforme a las reglas y lo que dicta la sociedad. “Me alejé por completo de lo que yo soñaba cuando era niño”.

A los 13 años se convirtió en un joven problema, y recuerda que un psicólogo lo diagnosticó con Deficit de atención e hiperactividad, argumentando que no haría nada en la vida y que sólo le daría muchos problemas a sus padres, lo que ocasionó en él una obsesión por demostrar que era capaz de hacer algo en su vida.

“Me empecé a obsesionar con ser empresario a mis 13 años, esa obsesión me llevó a luchar por eso, en un principio sin tener un camino, estaba haciendo todo los contrario para lograr el objetivo, pero al momento en que me confronto con mi padre y le dije que quería ser empresario, me dijo que no iba a ser empresario porque estaba haciendo todo lo contrario”, recordó.

Su padre decidió no pagarle la universidad y meterlo en una preparatoria técnica, y posteriormente, al regresar a Monterrey, se dio cuenta de que requería congruencia para lograr su objetivo de ser algún día empresario. “Desde ahí le pedí la oportunidad nuevamente de demostrarle que quería estudiar una carrera y ser empresario, me dio la oportunidad, me meto aquí a la preparatoria técnica, porque me dijo te la doy, pero demuéstramelo con clases, exento todas, y ahí es cuando me doy cuenta ahora como padre que no hay malos estudiantes, sino que hay malos enfoques de lo que la gente tiene como fortalezas”, abundó. Desafortunadamente, a los 21 años perdió a su padre, quien tomó la decisión de suicidarse tras atravesar una profunda depresión, no sin antes haberle expresado que creía en él y que consideraba que lograría todo lo que se propusiera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nayo Escobar (@nayoescobar)

“Yo tenía 21 años, ese momento fue un parteaguas de mi vida total y fue cuando me eché a las espaldas la responsabilidad de encargarme al 100 por ciento de la familia, tenía un hermano entonces de 11 años, mi mamá y mi hermano mayor que vivía ya con sus hijos estaba en Chihuahua pero ya tenía su vida hecha”, recordó.

A partir de ese momento se enfocó en crear una empresa, y aunque su primer emprendimiento fracasó, fue invitado a participar en la empresa de mensajería Quality Post, que se convirtió en una de las más importantes del país.

“Nos va muy bien, logro mi objetivo, mi sueño, estabilidad económica, pero de repente llega un momento en que me siento vacío pese a todos los logros que tuve, y es entonces que conecto con mi idea de por qué estoy haciendo esto, qué es lo que quiero lograr, y es cuando me doy cuenta que todo lo que hice fue por demostrarle a mi padre que sí podía ser algo en la vida”, señaló.

En ese momento, agregó, decidió separarse de Quality Post y fundar una nueva empresa para demostrar que su éxito no era nada más resultado de la suerte, y fundó BCX junto con su socio de toda la vida Mahatma Rdz que es su compañía actual la cual es una desarrolladora de productos, que le vende a Oxxo, a Walmart y a otras tiendas.

“A mis 46 años, seis años después de haber fundado BCX es cuando conecto con mi sueño de niño y es cuando decido que quiero ser cantante”, señaló.

En un principio, sus allegados se mostraron escépticos, pero se obsesionó con la idea y comenzó a estudiar, lo que en poco tiempo lo llevó a fundar una banda musical.

“Yo no sabía a dónde me iba a llevar el canto pero cada vez se empezaba a ser más profesional el tema y al momento de encontrarle el sentido a la música y al canto, revolucionó la banda por completo. Le dimos el sentido de tocar para ayudar para casos específicos que nos llegaran, entonces empezamos a tocar por sentido”, comentó.

Su proyecto musical comenzó a crecer y él siguió capacitándose en el canto. “Ya llevo seis años de cantante y yo no sabía a dónde me iba a llevar el canto, porque no era mi fin el hacerme cantante para hacerme famoso a mis 46 años, pero el canto me fue dirigiendo a que un día llegó una persona a mi vida, Marcelo Neri, que es un excelente productor de video y más bien es un virólogo, y me dijo vamos a hacer tu vida pública, platica lo que has hecho, por lo que has pasado, y después de un año me convenció y así fue como empezó el programa de Youtube que tenemos de Historias Hechas Canciones”.

El programa está diseñado para entrevistar personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Subraya que él tardó 46 años hasta que empezó a perseguir sus pasiones y actualmente se siente siento 100 por ciento realizado.

“El programa empezó precisamente con esa idea y quiero cantarles al final de la entrevista su historia, improvisada, y en ese momento hacerla canción. En febrero cumplimos ya cuatro años, ya llevamos más de 225 entrevistas a todo tipo de personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona”, dijo.

La mayor parte de ellas no personas famosas, aclara, pero son personas con grande historias y a él le permitió encontrar nuevamente su esencia. “Me di cuenta que yo no venía a hacer cantante, yo venía a hacer más que nada una plataforma de transmisión de personas, y mensajes y de historias que ayudara a que la gente no perdiera el rumbo para hacer lo que les apasiona”, reveló.

Actualmente tiene más de 4 millones de seguidores en las redes sociales, sus cápsulas de Facebook han llegado a más de 1.8 billones de vistas y le queda una sensación de haberse realizado, y no necesariamente por ser empresario.

“Cada una de las entrevistas son para mí un aprendizaje total. La gente me escribe a mis redes sociales, me doy a la tarea de leer todos los mensajes que me llegan, que son como mil 500 mensajes diarios, y la gente misma me manda la historia, y de ahí empezamos a escoger las entrevistas”, añadió.

El programa tiene actualmente una lista de espera de 160 personas y la agenda llena hasta 2024. En este proyecto le acompaña un equipo de 10 personas, incluyendo músicos, editores, camarógrafos y escritores.

“El hecho de estar en redes sociales generando contenido con una visión empresarial me da muchísimo más fortaleza para que el proyecto salga adelante y llegue a más personas”, dijo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En sus proyectos futuros, Nayo Escobar tiene el propósito de fortalecerse como conferencista, para lo cual estructuró sus presentaciones mediante un curso de certificación de César Lozano, a quien recomienda ampliamente.

“El siguiente año estamos produciendo una conferencia con música en vivo que va a llevar una experiencia que no se ha dado en el mercado de los conferencistas, que no solo será una conferencia sino una experiencia de emociones”, adelantó.

Gossip Dra. Marijose Mayés, la experta en diseño de sonrisas que es viral en redes sociales

Además prepara un libro innovador que se complementa con un disco inédito, lo que se suma a las conferencias, talleres, conciertos de música en vivo y el coaching directo empresarial que lleva a cabo de manera profesional.

Por si fuera poco, acaba de comenzar la carrera de psicología que fue algo que siempre quiso estudiar y nunca pudo. “Si ves mis entrevistas son algo terapéuticas y que mejor que tener más bagaje y conocimiento para llevar las entrevistas a otro nivel”, afirmó.