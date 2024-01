Nancys rubias llegan por primera vez a México para celebrar 20 años de carrera

Después de un recorrido de casi dos décadas por los escenarios, Nancys Rubias se presentarán por primera vez en la Ciudad de México en solitario, un acontecimiento que emociona a Mario Vaquerizo, su frontman y creador.

“Me hace mucha ilusión porque es la primera vez que actuamos solamente las Nancys Rubias. Haremos un concierto propio”, aseguró el líder del grupo, quien se identifica bajo este concepto como Nancy Anoréxica.

Mario además es actor y mánager de Fangoria, lleva 25 años compartiendo la vida con Alaska, con quien hizo el reality show Alaska y Mario para MTV y uno de sus proyectos consentidos es Nancys Rubias, que ha sido telonero en diferentes ocasiones del grupo de su esposa.

“Sentimos mucho la vibra de los fans que tenemos allá, (México) es un país que nos encanta. Creemos que nuestros conciertos son como una reunión de amigas y de amigos que en vez de estar en un bar tomando tequilas, decidimos coger un avión y dar un concierto”, explicó Vaquerizo.

El proyecto de Nancys Rubias surgió en 2004 cuando él, Juan Pedro, Miguel Balanzategui y Susie Pop fundaron el proyecto, apoyándose en las letras dadas por Nacho Canut, pareja de Alaska en Fangoria. Hoy en día, la banda continúa su recorrido, sobreponiéndose a cambios y malos momentos, entre ellos el fallecimiento de Susie Pop en 2008.

A pesar de contar con temas propios, en su historia reciente Nacys Rubias estrenaron el disco "Orquesta Nancy", donde reinterpretan temas como “Llámame” y “Corazón de cristal” versiones en español de “Call me” y “Heart of glass” de Blondie, “Causa y efecto” popularizado por Paulina Rubio y “Pedro” de Raffaella Carrà, entre otras.

Aunque este disco ha sido frecuentemente presentado en los shows de España, para el espectáculo a celebrarse en la CDMX, Vaquerizo y compañía harán un repaso a todos sus álbumes. “Como es un concierto para fans, tenemos que ser agradecidos y cantar canciones propias, los que han sido nuestros singles a lo largo de nuestra carrera”, dijo.

UNA HISTORIA MÁS ALLÁ DE LAS EXPECTATIVAS

Próximos a cumplir 20 años, Mario Vaquerizo expresó su sorpresa después de que él y las demás fundadoras no imaginaran un recorrido como el que se ha dado.

“Jamás hubiéramos pensado que durásemos tanto. Lo que lo ha hecho es que en ningún momento hemos tenido la pretensión de querer vivir de la música, de llenar estadios o de sonar en la radio, que al final también lo hemos logrado, pero esa falta de no pretensión es lo que ha hecho que sigamos aquí”.

“Somos un grupo en el que ya somos bastante viejas. Cumplimos es una cosa muy bonita, que es entretener al público, no pretendemos lanzar ningún mensaje. Pretendemos divertirnos y divertir a la gente. Somos ‘entertainment womans’”, aseguró el artista de 49 años sobre la alineación que ahora completa el cuarteto con su hermana Marta Vaquerizo.

Desde el 2004, Nancys Rubias no han dejado de presentarse en los escenarios, a excepción del año del sensible suceso de Susie Pop. En ese sentido, Vaquerizo reconoce el buen recibimiento del público, a pesar de que algunas opiniones las señalan por no tocar los instrumentos musicales en vivo, algo que en sus inicios provocó que productores les cerraran las puertas.

“El público no es prejuicioso, yo creo que los prejuicios siempre coartan y hacen que te pierdas cosas. Afortunadamente (los fans) se quitan esos prejuicios y no consideran que un grupo sea más o menos de verdad por el hecho de que sepan tocar una guitarra. Si quisiera podría hacerlo, pero no me apetece”, aseguró.

“Es verdad que llevamos las bases grabadas pero yo canto en directo. Consideramos que para ser dueño de tu grupo no tienes que ser un virtuoso de tocar”, agregó.

Nancys Rubias se presentarán en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México el sábado 20 de enero.