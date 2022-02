Nada le sale bien, critican a AMLO con parodia de Alex Lora

Este fin de semana, se hizo viral en las redes sociales una versión modificada del tema “Nada me sale bien”, lanzado en 1998 por el TRI, donde criticaban al presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus proyectos anunciados durante su mandato.

Aunque primero se especuló que era el propio Alex Lora quien había reescrito su canción, ya que no sería la primera vez que a través de sus canciones, lanzan mensajes contra los gobiernos, sin embargo, ésta vez se trató de una parodia realizada por un personaje llamado El Duende Preguntón.

Si bien, la adaptación del tema musical ya era polémico, el haberlo presentado en el programa de radio ‘Así las Cosas’ con Loret de Mola, le dio un mayor alcance en las redes, ya que actualmente el periodista titular de ese programa ha hecho publicaciones criticando y revelando presuntas irregularidades en cuanto a la ostentosa vida que tienen los hijos del presidente, así como las inconsistencias en sus proyectos emprendidos durante su gobierno.

La versión reescrita de “Nada me sale bien”, menciona que uno de los errores que comete el presidente, es ‘echar muchos choros’, haciendo alusión a las ruedas de prensa que se llevan a cabo desde Palacio Nacional durante las mañanas.

También señala que los emprendimientos realizados han sido fallidos, puntualizando uno de ellos, como la refinería de Dos Bocas, la cual se realiza en la tierra natal del presidente, Tabasco, en en el municipio de Paraíso; misma que ha causado grandes escándalos nacionales, debido a las veces que se ha inundado, y a los conflictos internos que se han dado por inconformidades laborales entre las empresas que han sido contratadas para llevar a cabo la obra.

Te mostramos unos fragmentos extraídos de la parodia.

“La banda le dice que todo lo que hace que todo lo que hace está mal y lo vuelve a hacer.

El le hecha muchos choros y por eso nada le sale bien

Si rifa el avión, no compran boletos, si anuncia Dos Bocas, se empieza a inundar, si se hace el Tren Maya, destruye la selva, mejor que se aplique y se ponga a gobernar.

Si se hace el austero, sale lo de Houston, y de Santa Lucía nadie quiere volar, los medicamentos no van a llegar, mejor que se aplique y se ponga a gobernar”.

Durante la canción, inicia un solo de armónica, y señala que se trata de Hugo López Gatell, en tanto que en la guitarra, como ‘el virtuoso de la uña’ el maestro Bartlett.

Después de ambos puentes musicales, el cantante con voz de Alex Lora, señalando que invita a cantar al propio AMLO el tema, para dar paso a la interpretación ahora, con la voz del presidente tabasqueño.

Repite las mismas estrofas, pero ahora hablando en primera persona y expresando “Mejor no me critiquen, no los voy a atacar”.

La popularidad que logró causar el tema, ha hecho que el nombre de Alex Lora se mantenga en las listas de tendencia en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, el cantante no ha dado alguna postura al respecto.

