Morrisey estrena nuevo álbum

El cantante y compositor británico Morrissey lanzó su nuevo álbum “I Am Not A Dog On A Chain”, Material discográfico que ha recibido excelentes críticas de sitios especializados de música y es que este album fue definió como un álbum maravilloso.

Importantes revistas como Louder Than War calificó el nuevo material de Morrisey como 9/10 y lo etiquetó como su colección más fuerte en años; además, NME Magazine lo catalogó como su mejor album y The Telegraph dijo que es tan grandioso como cualquier cosa que haya escrito.

I Am Not A Dog On A Chain fue producido por el ganador del premio Grammy Joe Chicarelli (Beck, Tori Amos, The Strokes, The Killers, The White Stripes, The Raconteurs), fue grabado en Studio La Fabrique en Saint- Rémy de Provence, Francia, y Sunset Sound en Hollywood, California.

Morrisey ha dado a conocer sencillos como‘”Bobby don’t you think they know?”, en el que participa la legendaria Thelma Houston, “Knockabout world” y “Love is on it’s way out”.

Con su gira por arenas del Reino Unido Morrissey llegó a The SSE Arena, en Wembley, el pasado 14 de Marzo. El show generó muy buenos comentarios de la crítica, The Arts Desk lo definió como un show que recuerda la grandeza del intérprete.