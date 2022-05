Mona y Geros regalan a mamás rosas y 500 pesos [VIDEO]

León, Gto.- Otra vez vuelven a sorprender los leoneses la “Mona” y el “Geros”, en esta ocasión decidieron tener un detalle con las mamás de su colonia, que los conocen desde antes que llegara la fama a sus vidas.

SORPRESA PARA LAS MAMÁS

Con algunos problemas de conexión convocaron a madres mayores de edad, que llegaran a su domicilio, solas sin acompañantes, para recibir un detalle por parte de ellos con motivo del Día de la Madre.

Marisol, nombre verdadero de la influencer explicó que esta vez iban a tener sorpresas por primera vez con sus seguidoras, ya que normalmente lo que hacen es salir a la calle a buscar gente para apoyar y esta vez sería para quienes ven sus transmisiones.

Dijo que el día de ayer, se habían dedicado a ir entregar regalos sus tías, abuela, y gente que se encontraron en la calle.

REGALAN MÁS DE 8 MIL PESOS

La pareja convocó a 17 mamás de preferencia de la tercera edad, que llegaran a su domicilio, ubicado aún, en una colonia popular al sur de la ciudad.

Entregaron un total de 8500 pesos en efectivo, así lo mostraron previo a la entrega, también prepararon rosas, rojas, rosas y amarillas.

Para cada una de las mamás que llegaran, se le entregó una rosa y 500 pesos. En cuestión de minutos se obtuvo respuesta.

LAS AFORTUNADAS

“Se siente bonito sobre todo porque quería saber quiénes eran ustedes. Lo mejor es ser madre darle gracias a Dios que me ha dado tres hijas que son mis ángeles ¡Muchas gracias que Dios los Bendiga!”, dijo la primera mamá ganadora.

A la segunda “mamy” que arribó, antes de entregarle su regalo, Geros le preguntó ¿Cómo se la había pasado? “Me la pase muy feliz y contenta recibí de regalos dinero y les agradezco el detalle que me están dando a ustedes”.

La gran sorpresa fue con la tercera mamá que les indicó que tenía 14 hijos y 50 nietos. Seguida de una mamá en sillas de ruedas y una mamá invidente que les dijo que los escuchaba y pidió que Dios los socorriera a manos llenas.

FELICITACIONES Y CRÍTICAS

Los comentarios no se hicieron esperan, hubo muchas felicitaciones, aunque como a quienes no les pareció la actitud de la “Mona”, por estar más preocupada por bloquear los malos comentarios que en atender a las ganadoras.

“Qué bonita pareja tan sencilla y de gran corazón. Éxito y abundancia para ustedes, que todo lo que hagan sea bendecido”, “Me desespera que no le des la cara a la gente, que no seas atenta con ellas”, “Hermosos los amo gracias por ser como son me encantan saludos un fuerte abrazo”, “Hola que bonito detalle de su parte hacia esas mamás, los felicito y les deseo mucho éxito”, “Mona pero saluda a las mamás se ve mal k como que ni las pelas y ellas esperan un abrazo tuyo”, fueron algunos de los comentarios destacados.

EN BUSCA DE SU VERIFICACIÓN

En otros temas “Mona”, expresó que está en proceso de verificar su cuenta en Facebook y buscará dos personas para administrar sus redes sociales.

Saludó a sus seguidoras de Ecuador y Estados Unidos, también anunció que todo el mes de mayo descansara por su cumpleaños.

“Crecimos en muy poco tiempo es muy padre, pero hay mucha gente envidiosa que no le da gusto, pero nosotros vamos a seguir”.