Molotov lanzará por streaming su concierto en vivo “Con todo respeto”

Molotov no ha parado y los creadores de éxitos como “Frijolero”, “Gimme Tha Power” y “Hit me” van a presentará un show Irrepetible “Con Todo Respeto” y es con esa música y ese estilo desenfadado el domingo 23 de agosto a las 19:30 horas.

Molotov tocará de principio a fin su cuarto disco de estudio y darán a conocer nuevos temas, adaptaciones de otros grandes clásicos del rock.

El llamado cuarteto “La Maldita Molocha” de los más polémicos, desenfadados y energéticos de la escena del rock en México es Molotov, la banda integrada por Tito Fuentes, Micky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala, quienes cuentan con más de 20 años de exitosa carrera ofrecerán un concierto “Live”.

Para este show en vivo Molotov tocará de principio a fin su disco “Con Todo Respeto”, cuarto en su discografía, que cuenta con varios covers pero con un estilo muy irreverente y desparpajado de importantes bandas nacionales e internacionales como Falco, Misfits, Lipps Inc., Beastie Boys, ZZ Top, Three Souls in my Mind, Los Toreros Muertos, La Sonora Santanera, Los Amantes de Lola, Chico Che, entre otros.

Molotov es sinónimo de polémica y un sonido de alto voltaje, la banda comenzó su andar por la escena del rock mexicano en 1995. Con el lanzamiento de su primer disco, ¿Dónde Jugarán Las Niñas?, se colocaron como una de las bandas favoritas de los jóvenes. Después, llegaron sus álbumes Molomix, Apocalypshit, Dance And Dense Denso, Con Todo Respeto, Eternamiente, Desde Rusia Con Amor, Agua Maldita, MTV Unplugged: El Desconecte y Donde Jugarán Lxs Niñxs (Desde El Palacio de los Deportes).

Todo está más que listo para que los cuatro caballeros del Apocalipshit, Molotov, llegue con todo su irreverente arsenal de canciones en un show que será IRREPETIBLE y donde el público disfrutará de principio a fin su disco “Con Todo Respeto”. Esto sucederá el próximo domingo, 23 de agosto, a las 20:30 horas, a través de la plataforma Ticketmaster Live.