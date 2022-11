El humor de la influencer venezolana Mirle Marian se posiciona en redes sociales

La influencer venezolana Mirle Marian se ha posicionado en redes sociales gracias a los contenidos que comparte con sus casi 400 mil seguidores, cuyo tono es humorístico y en los que aborda temas como la educación de niños, convivencia en pareja, emprendimiento y decoraciones para el hogar.

Nativa de la ciudad de Maracaibo en el occidente de Venezuela, Mirle ha cosechado una exitosa carrera en el mundo del espectáculo y medios de comunicación social que le ha permitido ser una mujer, esposa y madre influyente en la vida de quienes le siguen en Instagram, TikTok y Facebook.

"A través de mis publicaciones invito a las personas a creer en sus capacidades, les motivo a que nada es imposible, mostrándole con naturalidad que todo se puede lograr, que no hay que dejar de ser auténtica, sincera y espontánea para ser influyente", describe la licenciada en comunicación social con especialidades en publicidad y relaciones públicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Colina (@leocolina)

Mirle muestra su vida diaria y sus distintas facetas, "como madre de tres niños, que trabaja, emprende y motiva en temas familiares, como esposa de una relación de casi 20 años como pareja".

La influencer con su humor ofrece orientación y consejos en diversos temas, "educación de nuestros hijos, convivencia en pareja, recetas culinarias, decoración del hogar y emprendimiento, asegura que todo esto le ha servido para crear "una relación de empatía con mis seguidores que me permite exponer nuestras vivencias del día a día".

En el 2023 la exreina de la Feria Internacional de La Chinita, una de las festividades más importantes de Venezuela, lanzará junto a su esposo, al cantante de la agrupación venezolana Mermelada Bunch, Leo Colina, un stand up comedy titulado 'Con la cadena cortica', show que ya tiene fechas y presentaciones confirmadas en los Estados Unidos, Argentina, Chile y Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mirle (@mirlemarian)

"Es un reto para ambos ya que es la primera vez que vamos a estar actuando en vivo, allí no tenemos la posibilidad de editar, de volver a grabar, es un show de una hora y media, Leo y yo tenemos la fortuna de que somos los escritores del stand up comedy, lo más importante es la química que hay con la persona que te va a acompañar en la tarima porque en el caso del stand up comedy es más la improvisación que llevar un guión", aseguró Mirle.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

En sus planes y proyectos futuros también trabaja en una nueva faceta, la de empresaria y diseñadora, en 2023 presentará su marca de ropa deportiva y de accesorios, un emprendimiento que será respaldado por empresas colombianas en la confección de piezas de calidad, diseños innovadores.

Gossip El reconocido bailarín y coreógrafo profesional, Micho Valdes, comparte consejos valiosos para sus colegas

Para conocer más sobre la exreina de belleza venezolana puedes seguirla en sus cuentas en las redes sociales Instagram, TikTok y Facebook con el usuario @mirlemarian