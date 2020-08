Miguel Laporte quiere conquistar con “No es verdad”

Miguel Laporte es un cantante español que participó en un famoso programa de televisión en Perú, ahí fue apoyado por Kalimba y el productor Stefano Vieni, el intérprete acaba de lanzar su nueva pista “No es verdad”.

El cantante reside en Perú desde hace seis años y comentó para El Sol de León que “pocos meses después de llegar, entré al programa La Voz Perú y conocí ahí a Kalimba, fue mi coach y estando ahí con Kalimba estaba Stefano Vieni”.

Fue el productor Stefano Vieni quien se fijó en el talento de Miguel Laporte para darle un empuje en su carrera comentó Laporte que “él fue que me tendió la mano y me dijo que me fuese para México y que me quiere producir que creía en mi proyecto”.

Sobre “No es verdad”, Laporte nos detalló que es una pista que trata sobre “la típica historia que creo que todo el mundo ha vivido de qué te dejan, que te rompen el corazón y te deprimes y te quedas el sofá comiendo helado y viendo películas de amor y llorando mucho desde un lado más irónico y más sarcástico riéndote de esta situación que nos pasa a todos desde un punto de vistas más loco” dijo Miguel para la OEM en León

Miguel se define como un músico entre géneros como el pop rock, el pop y la balada, su nuevo sencillo lo describe como “ritmos tan alegres y esa letra tan loca, tan divertida” dijo el español.

Con más de 14 años de carrera como músico y cantautor Miguel Laporte lanzará nuevos temas, entre los que se destacan “Es la hora” canción principal compuesta por él y Stefano Vieni, pista en la que Kalimba participó en los coros de la canción.

“La idea es acabar en México, de hecho este año esa era la idea, pero con el tema de la pandemia no se ha podido dar” comentó Laporte al teléfono.

A finales de año el cantautor español lanzará el tema “Si no eres mía” y respecto del público mexicano opinó “es muy abierto y muy agradecido”.