Michelle Salas despide a Silvia Pinal: cada rincón de mi mente está lleno de tus recuerdos

Tras una conmovedora despedida frente al féretro donde reposaban los restos de su bisabuela Silvia Pinal, ahora, Michelle Salas utiliza sus redes sociales para externar el dolor que mantiene tras la partida de la Diva del Cine de Oro mexicano, quien falleció el 28 de noviembre, a los 94 años.

“Todos vivimos el dolor de formas diferentes, y yo aún sigo intentando encontrar una manera de aceptar que ya no estás. Han pasado algunos días desde que partiste y mi corazón sigue en mil pedacitos”, escribió Michelle Salas en su cuenta de Instagram, acompañado de un video con distintas escenas de cintas y momentos importantes en la vida de La Pinal, como le llamaban sus más cercanos.

Es un duelo que se siente difícil de asimilar. Vivo con la sensación de estar en un sueño, esperando despertar y que sigas junto a mí.Michelle Salas.

“Cada rincón de mi mente está lleno de tus recuerdos, abuela. Veo tus fotos y escucho todavía tu voz. Te extraño tanto que aunque intento ser fuerte y entender que ahora estás en paz y en un lugar mejor, me pesa tu ausencia”, compartió.

Michelle, de 35 años, producto de la relación que mantuvo Stephanie Salas con Luis Miguel, acompañó en todo momento a su familia, desde el funeral hasta el homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes.

En su texto, la también modelo compartió lo mucho que extraña darle un abrazo a su bisabuela, recordó los momentos que convivieron juntas como cuando comían chiles en nogada, cantaban los boleros favoritos de la actriz o los instantes en los que Michelle era receptora de grandes historias de la Diva.

“Pero sé que tu amor y tu luz siguen conmigo. Que tu espíritu sigue guiándome y que con el tiempo me ayudarás y me enseñarás a poder verte y escucharte de una nueva manera. En un atardecer, en las olas del mar, en la luna llena o la estrella más bonita y más brillante", escribió.

“Te llevo y te llevaré siempre en el corazón, eres mi más grande tesoro. Gracias por todo lo que me diste, por tu tiempo, tu cariño y por tus enseñanzas. Eres mi mayor ejemplo y la mujer que más me inspira. Me siento la persona más afortunada del mundo de ser tu bisnieta y que Dios me haya dado la oportunidad de haber compartido todos estos años de mi vida junto a ti”, confesó la hija del Sol de México.

Michelle, quien luego de mostrarse ante los reflectores y ser ahora blanco de comparaciones entre las características de su rostro cuando era una adolescente a ahora que ya tiene más de 30 años, concluyó asegurando que confía que en algún momento se reencontrarán y siempre se dejará guiar por el ángel que ahora su bisabuela representa en su vida.

“Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero hoy más que nunca, estoy segura que las leyendas nunca se van. Este no es un adiós sino un hasta pronto, bibis. Te abrazo con el alma. Siempre serás mi ángel guardián. Te amo hasta el infinito. Tu Michellina”, finalizó.

A unas horas de haber publicado dicho contenido, el material ya cuenta con más de 41 mil reacciones y decenas de comentarios, uno de ellos de su media hermana Camila Valero, quien publicó una paloma blanca y una estrella brillante.