"Michael Jackson Sinfónico" en el Auditorio Nacional: así se vivió el increíble concierto

Han pasado 15 años desde que Michael Jackson perdió la vida, sin embargo, sus éxitos siguen conquistando escenarios y audiencias, algo que sucedió la noche de este lunes en el Auditorio Nacional con la presentación del espectáculo "Michael Jackson Sinfónico".

Con la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por Rodrigo Macías, acompañada de los cantantes Natalia Marrokin, Sandy Domínguez, Beatriz Lavoice, Debbie Castro, Timi Sullinger, Arturo de la Fuente y Rick Loera, el espectáculo se desarrolló llevando al público lo mejor del repertorio del “Rey del pop”, quien en vida logró colocar 17 de sus discos en el número 1 de popularidad.

Con “Dirty Diana”, la orquesta abrió una serie de canciones que sirvieron para presentar el show. “Remember The Time”, “Dangerous” y “The Way You Make Me Feel” también sonaron en ese momento de la noche.

Después de la introducción, Rodrigo Macías señaló que el paso del artista por los Jackson 5 sería recordado por la orquesta. Interpretaron los temas “ABC”, “You've Got A Friend” y “I'll Be There”.

"Michael Jackson Sinfónico" en el Auditorio Nacional. Foto: Cortesía Ocesa

A partir de ese momento, el público gozó algunas de las canciones más queridas de Michael Jackson, como “Billie Jean” y “Man In The Mirror”.

Otro set de la noche fue uno dedicado a la era de música disco del artista, en el que aparecieron bolas de espejos sobre el escenario para ambientar “Don’t Stop ’til You Get Enough”, “Off The Wall” y “Love Never Felt So Good”, en los cuales Rodrigo Macías invitó a bailar al público.

"Michael Jackson Sinfónico" en el Auditorio Nacional. Foto: Cortesía Ocesa

Después de “Black Or White”, “Pretty Young Thing” y “Human Nature”, el director de la Orquesta Sinfónica de México despidió al público, sin embargo, tras unos segundos, los músicos regresaron para cerrar la noche con “Thriller” y “Smooth Criminal”.