Mi suegra me odia apela a la empatía en la familia política

En esta esquina se encuentra Clara, una mujer perfeccionista, con trastorno obsesivo compulsivo y con una mentalidad rígida; en el otro lado del ring está Regina, una mujer que es todo lo opuesto a la primera, mucho más liviana, algo esotérica, vegana y hasta nudista.

Pero cuando los dos polos se unen, eso puede resultar en una gran batalla, sobre todo por los egos de cada una. Pato está en medio de esa lucha, ya que es el novio de Clara, pero es el hijo de Regina, él puede provocar que el incendio se esparza mucho más o, simplemente se apague.

Es así como se desarrolla la cinta Mi suegra me odia, protagonizada por Loretto Bernal, Itatí Cantoral y Jerry Velázquez; una historia divertida con la que el público podrá identificarse y reírse por las locuras de cada uno de los involucrados.

“La película es este choque entre dos mundos; es una historia de casi un romance, en el sentido que parte de la manera más jocosa, pero luego ambas encuentran la manera de llevarse bien y ese es el mensaje más lindo de la historia que, a pesar de nuestras diferencias, podemos tener empatía y lograr querernos.

“Esa es una de las cosas que queríamos abordar, las relaciones en familia que en ocasiones tienen fricción, creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte, podemos vivir una vida más alegre, con familias más felices”, afirmó Bernal en entrevista.

La historia fue escrita por ella misma, su objetivo inicial era enfrentar a dos grandes fuerzas: la suegra y la nuera, que, como pasa en muchas familias mexicanas, no siempre llevan la mejor relación, pero que, al final, el amor se convierte en la solución a cada uno de sus problemas.

“Es importante tener películas que hablen de la familia, de la unión, si bien partimos de la premisa de que la suegra lo odia, no es tanto así, sí puede partir la relación con un prejuicio y luego encuentran la manera de llevarse bien y ese es un lindo mensaje, especialmente para esta Navidad. La pasarán muy bien, tiene momentos de terror, acción, comedia, saldrán con una sonrisa de oreja a oreja”, contó la guionista.

En la historia, Pato, interpretado por Velázquez, busca en cada momento lograr esa conciliación entre su novia y su madre, sin embargo, su torpeza será el obstáculo más grande, el cual provocará que cada uno de los enfrentamientos crezcan enormemente.

“Mi personaje es el hijo de mami, que está en un dilema: ¿A quién defiendo?, ¿a mi novia o a mi mamá? y la riega porque no queda bien ni aquí ni allá, toma un poco más el lado de la mamá, esto lo mete en problemas con la novia, además llega su ex a intentar seducirlo.

“El mayor reto fue desnudarme, no es un desnudo frontal, pero estaban mis compañeros y tenía que correr hacia ellos… ya lo verán, no me vieron nada porque me tapé con unos cubrebocas que me pegué”, comentó entre risas Velázquez.

Para Itatí, esta película tiene el potencial de generar una empatía con el público ya que se abordan temas como la relación que tiene una madre y su hijo, o el síndrome del nido vacío que se sufre cuando los descendientes abandonan el hogar.

“Obviamente se llama Mi suegra me odia por este cliché de cuando te dicen que te pareces a la suegra y luego luego piensas: 'qué mala onda'. Cuando te dicen la palabra suegra, luego lo refieren como un insulto, no es una palabra que digas: ‘¡ay, qué bonito!”, comenta la actriz.

“Y aquí te das cuenta que no es así siempre, que hay relaciones complicadas, es complicado para los papás cuando los hijos son grandes, ahora mis hijos que tienen 22 años, no te das cuenta que están haciendo su vida, la van a hacer y se volverán independientes y se casarán, tendrán hijos, pero tú tienes que respetar, hay muchas personas que les cuesta más trabajo que a otras, pero también se vale".

Cantoral reconoció que, gracias a este proyecto, logró entender muchas de las cosas que le han estado sucediendo con sus gemelos Eduardo y Roberto.

“Yo aún sigo sufriendo el nido vacío. Es muy difícil porque uno no se da cuenta que los hijos están creciendo, este mito que siempre los ves como niños es real y ves a los compañeros que tienen a hijos de la edad de los tuyos y los ves más grandes, pero no es así. Sí es una sensación difícil, todas las etapas de la maternidad son hermosas.

"Obviamente sí hay un desprendimiento cuando te vuelves adulto que, yo como madre sí lo sentí y lo seguiré sintiendo”, aseguró.

El elenco, que también lo integra Alexis de Anda y Willy Semler, desfiló por una alfombra roja en una plaza comercial en Polanco, previo al estreno.

La dirección corre a cargo de Andrés Feddersen y la película está disponible en cines comerciales.