Mer dedica un canto por las que ya no están

El 8 de marzo del año pasado la cantante Mer fue una de las más de 80 mil mujeres (según la cifra oficial) que salieron a las calles a marchar para exigir justicia e igualdad. Durante su recorrido, en el que estuvo acompañada por sus compañeras del colectivo Energía Nuclear, el enojo que sentían se mezcló con el amor y la protección que sintieron al compartir ese momento con el resto de las manifestantes.

Con ese sentimiento llegó a casa, y de inmediato se sentó a componer el tema Ni un paso atrás, con el que recuerda a las víctimas de feminicidio, y da un mensaje de esperanza a todas aquellas que forman parte de la lucha.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Afortunadamente no tengo historias muy cercanas de mujeres que hayan sufrido esas cosas tan horribles, sin embargo lo veo en el día a día, y no puedes evitar sentirlo. Al final soy mujer, y salir a la calle se vuelve complicado. Quizá antes sólo te chiflaban o te echaban un piropo, pero ahora ya no sabes. Está muy feo vivir así”, comentó a El Sol de México.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde que inició este sexenio hasta el 7 de marzo, se han registrado 4 mil 267 desapariciones de mujeres y niñas.

La cifra de feminicidios asciende a 11 mil 217 decesos en los últimos tres años, según informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El ver esas cifras le genera a Mer un sentimiento de empatía, pero a la vez temor de saber que ninguna está exenta, y el día de mañana puede ser su fotografía o la de algún ser querido la que salga en los noticieros.

Por ello aplaude la fuerza y valentía de quienes no cesan su búsqueda de justicia, y reafirma su compromiso como compositora para hacer llegar el mensaje a todas partes. “Siempre he pensado que los artistas en cualquier género, ya sea pintura, escultura, música o lo que sea, es hablar de lo que está pasando en la sociedad. Al final el arte es un lenguaje muy universal que puede llegar a todos lados, y es una forma más directa de apelar a los sentimientos. No se escucha igual un discurso político, que una canción, una pintura o un poema. Tenemos una tarea social importante que cumplir”, añadió.

La cantante lamentó que los políticos tengan tan poca empatía ante la violencia, y entre risas señaló que en su opinión “están programados de manera distinta”, y por ello les cuesta trabajo reconocer la gravedad de la situación.

Además de este lanzamiento, Mer continuará con el proyecto que inició en enero de lanzar una serie de live sessions tituladas Amor bonito y pies descalzos, las cuales presentará mes tras mes durante todo este año.