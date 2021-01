Melody lanza el tema "Las Cosas del Amor"

Melodía Ruíz Gutiérrez, conocida en el mundo como Melody por su famosa pista “El Baile del Gorila” y la primer artista española en lograr, a la edad de 10 años, ser la número 1 en más de 50 países, quiere reconectar con su público con su nuevo lanzamiento “Las cosas del amor” un tema lleno de mucha energía,” nos contó la sevillana al teléfono, una canción romántica y bailable.

Melody nos contó acerca de su nuevo sencillo al que define como un pista enérgica “las cosas del amor es una rumba latina, llena de mucha energía, de buena vibra, yo creo que ahora más que nunca nos tenemos que llenar de ese sentimiento y de ese espíritu y la verdad estoy muy muy contenta porque es una canción que está compuesta por Mario Cáceres, Descemer Bueno y Ender Thomas”, relató para la OEM.

A sus 29 años Melody tiene ya 6 discos de estudio con los que ha logrado cautivar el mercado musical.

Las Cosas del Amor ya tienen videoclip oficial y cuenta ya con 2 millones de reproducciones en YouTube Melodía nos relató que “quería que fuera una canción romántica, pero que se pudiese bailar y me dijo mira Melody tengo esta joyita que te parece, dije esto es para mí, del tirón, las cosas del amor ha llegado en un momento en el que la vida no ha demostrado la importancia de tener amor en nuestra vidas, para que todos nos vaya mucho mejor, el cariño, el respeto a nuestros seres queridos, al mundo, a la creación inclusive hacia la gente que uno no conoce a salir de esta situación lo antes posible”.

El tema tuvo buen recibimiento por parte de la audiencia y contó Melody que en esta nueva etapa “me ha ido muy bien, estoy muy contenta, hemos logrado muchas cosas, todavía quedan muchas cosas por hacer, nos hemos adaptado a las circunstancias y definitivamente estoy sumamente feliz con todo lo que se ha conseguido con Las cosas del amor, se ha reconectado con mucha gente a través de esta canción lo hemos hecho, es un logro y me llena de satisfacción”.

“Me encantaría sacar un nuevo disco que ya sería el séptimo mío, sí que es verdad que ahora se lleva eso de sacar menos discos, que todo el mundo como que saca singles, mínimo, me gustaría sacar un EP aparte de las cosas del cosas del amor he sacado Rúmbame y Parapapá y me gustaría de alguna forma recuperar toda esa música en un disco, pero bueno es cuestión de seguir trabajando y seguir sacando canciones” dijo Melody.

La cantautora española nos habló de lo que tiene preparado para este 2021“para este año lo que vengo es con muchas ganas de seguir sacado música porque creo que eso es importante ahora que haya una continuidad aparte de las Cosas del amor con otras y estoy en ello ya para sacarlas, estamos trabajando para hacer diferentes Featurings con compañeros de la música de diferentes partes del mundo y yo creo que quedan muchas cosas por hacer”.