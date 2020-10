Mel rinde tributo a Ricardo Montaner

El cantante puertorriqueño Mel sacó su romántico con su nueva producción musical llamada Tríptico al amor: tributo a Ricardo Montaner el cual se compone de tres de los éxitos más grandes del cantante: A dónde va el amor, Me va a extrañar y La cima del cielo, el cantante nos comparte los detalles para El Sol de León.

Este tributo lo realiza debido a que su crecimiento musical lo hizo con la mirada en dos grandes cantautores: Ricardo Arjona y Ricardo Montaner. Mientras que en la parte del canto, MEL confiesa que “en la forma sonora, al ser yo tenor ligero igual que Ricardo Montaner obviamente uno se identifica más rápido. Yo crecí con él en la forma también de interpretar”.

El artista puertoriqueño comentó acerca de la calidad a la hora de presentar Tríptico al Amor “esa canción se tardó bastante en producirse porque yo la grabé nueve meses atrás, le faltaba un poco de sabor a la canción, sabor me refiero a una parte femenina, en la canción llega a nivel musical, en producción era como crear un balance, la mujer hace todo los graves y de repente yo hago los agudos, piensan que yo voy a hacer los graves porque obviamente estamos acostumbrados a ver tenores dramáticos, y de repente todo es como muy grueso, tenía un alista de personalidades y de ahí que sale el dúo con Christina”.

El toque femenino en este tríptico lo pone la cantante Cristina Eustace a quien eligió debido a que ella es Mezzo soprano lo cual hace una mezcla perfecta con MEL quien es tenor ligero. Además de que a ambos los une una gran amistad, este tema representa el regreso de Cristina al pop tras diez años de dedicarse a la música regional mexicana.

Mel resaltó que hizo estas canciones para cumplir un solo propósito que son “ ya las canciones estaban elegidas que son canciones icónicas de Ricardo Montaner, para no tener crea tres canciones, dentro del repertorio con las que yo crecí, crear estas canciones que yo las elegí que son canciones covers, en vez de estar cantando tres canciones elegimos, tres pistas que cumplen una en un solo tono”.





“A nivel de producción se hizo difícil porque es ir in crescendo, in crescendo luego, había tener cuidado con la persona con la que iba ser el dúo, se pone con mucho detalle y no puedes apreciar los detalles de la voz y es por eso que eso es difícil de crear, además es algo original, todo lo original cuesta trabajo moverlo” dijo Mel sobre la creación de su proyecto.





El cantautor puertoriqueño nos compartió que tiene un conjunto de pistas con las que él se hizo cantante“ hay un repertorio que se llama Con lo que yo crecí , como un compilado de doce canciones, que son puro covers, que me hicieron como cantautor que soy hoy día por eso se llama con las que yo crecí y luego tengo las inéditas que son las mías esas no tienen compilado, sencillo por sencillo “ dijo Mel para El Sol de León.

Se destaca que este tríptico forma parte del proyecto musical en el que actualmente trabaja MEL, donde podremos encontrar dos discos: el primero titulado Con las que yo crecí en el que escucharemos temas que lo han inspirado, mientras que en el otro podremos disfrutar de temas inéditos.