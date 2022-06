MasterChef Junior llega a la final por un millón de pesos

Esaú de ser el triunfador de MasterChef Junior México 2022 en su tercera edición con un premio de un millón de pesos, guardará una gran parte para sus estudios superiores de Gastronomía, aunque en inmediatez lo empleará; “para que mis papás compren un rancho para sembrar verduras, frutas y criar aves y una camioneta para transportar los insumos”.

Respondió el adolescente regiomontano, quien es el hermano mayor de Alexa, de escasos 9 años; quien se maravilló de lograr estar en la gran final en el décimo quinto programa que se realiza este domingo 5.

Afortunado y bendecido se dice, quien sabe tocar guitarra musicalizando canciones del regional mexicano, porque de cientos de aspirantes sólo 20 fueron elegidos para estar en la competencia que culmina luego de una travesía de sinsabores y alegrías.

“El conocer a otros concursantes fue lo que más me agradó y la mayoría nos hicimos buenos amigos. El saber que entre miles de niños fuimos 20 que entramos y uno será el privilegiado con el premio. Por eso estoy agradecido con la vida”.

En entrevista con El Sol de México, reconoció que en los primeros episodios sí sentía que se iba quedando atrás frente a los otros competidores, y sin embargo sacó la casta regia y avanzó hasta ser uno de los tres finalistas.

“Conforme pasaban las noches de calificación, me decía que tenía que hacer lo mío muy bien; esforzarme al máximo; que es parte del aprendizaje de no bajar la guardia, aún cuando vas avanzando en la preparación de los platillos”.

Aceptó en la conversación qué en los primeros episodios, “sí tenía mi estado de ánimo abajo y más cuando fui criticado por los jueces por el platillo carne en su jugo que les pareció agua de calcetín. Esa noche al llegar a la habitación del hotel lloré mucho, pero mi instinto de supervivencia me hizo reflexionar y me dije, ‘no me rendiré’”.

Lleno de júbilo rememoró la noche del episodio en el que subió al balcón como finalista: “Todos estábamos nerviosos, sabíamos que si cumplíamos el reto pasaremos a la final. Mis nervios estaban a flor de piel, preparé el postre Backlava que es helado con chile ancho y me dio el pase a la final”, describió.

Esaú un adolescente del municipio de Guadalupe, persigue cristalizar su sueño de profesionista: “Haré todo lo posible por continuar en el arte de la Gastronomía. Sí quiero estudiar de joven en cualquier Universidad ya sea pública o privada para ser un gran chef y pues yo tengo esos planes de vida y espero en Dios y con la ayuda de mis padres que sí lo concrete”.

Por su parte, el chef José Ramón Castillo asegura que el mejor plato será el vencedor, pues “no contará el buen historial, un golpe de suerte o quién ha tenido buena educación a lo largo de los capítulos”.

Precisó que en esos momentos, “es cuando la competencia se hace realidad, porque no compiten entre ellos, compiten consigo mismos, porque es aguantar la presión, poner la buena sazón, ahí es donde sale el competidor de verdad, el que triunfa”.

Listos están para la última los chefs Betty Vázquez, Franco Noriega y Jossrra, al lado de la conductora Tatiana. “Viví una experiencia distinta. Hay que entender que estos concursantes son de generaciones súper evolucionadas, vienen con un chip avanzado y también su forma de tomar la cocina, cómo toman los instrumentos y resuelven los problemas; ese es mi aprendizaje. Estoy muy feliz, el resultado fue muy bueno y la gran final será de estar al filo de la butaca”, agrega Joserra.

“Vivimos y experimentamos un cambio desde la producción. El foro fue bastante distinto, tuvimos una pantalla que te ayudaba a hacer las cosas y decir quién era el eliminado. Sí sentimos un cambio radical en cuanto al formato, tan es así, que entramos a una gran final con una muerte súbita, que nunca había pasado ni en los realities de adultos en México. Estos cambios son buenos y a mí me gusta que se vean cosas distintas, que no sea siempre lo mismo y que a la gente se le dé algo nuevo”, expuso.