María José le canta a la libertad en el amor en su nuevo disco

A través de su nuevo sencillo Me quedo aquí abajo, que tiene casi un millón y medio de visualizaciones en YouTube, María José invita al público a vivir libre, sin máscaras, sin temor al qué dirán, incluso, si el escenario es una relación tóxica, que el, o la afectada abra los ojos a tiempo.

“El mensaje es: ‘¡aterrízale bien mijita, no empieces a volar pensando en que este hombre va a cambiar porque no lo hará’. En esta canción vemos que él necesita de una máscara para poder ser libre y qué fuerte tener que hacerlo y vivir una doble vida”, afirmó la cantante en entrevista.

La canción es una reversión del clásico de la década de los ochenta, escrita por Laureano Brizuela; la producción y dirección corrió a cargo de Armando Ávila.

El videoclip, narra la historia de una exitosa empresaria que mantiene una relación con un pintor bohemio, sin embargo, éste mantiene una doble vida, que hará que la protagonista del clip, en este caso La Josa, al darse cuenta le dé un giro total a su vida.

El sencillo se gestó hace unos meses como parte de un proyecto que tenían previsto lanzar en streaming, sin embargo, al no concretarse ese plan, la cantante decidió incluirlo en su nuevo álbum discográfico, el cual lleva por título Libertad.

“Es justamente eso, el disco encierra un momento en el que nos sentimos prisioneros de nuestras propias inseguridades, de nuestra casa, de la pandemia, de la inestabilidad, hoy por hoy lo que más necesitamos es sentirnos libres de ser, de vivir, de expresarnos, de cantar y de amar“, contó.

El material llega después del éxito de Conexión, lanzado hace tres años y que cuenta con más de 200 millones de reproducciones.

Para la intérprete de 46 años, libertad es una palabra con mucho significado; sobre todo después de haber vivido una pandemia en la que justamente tuvo muchas limitaciones tanto de manera profesional al no subirse a un escenario y convivir con sus fans, como de manera personal, al no poder abrazar a sus seres queridos.

“Hoy me siento increíble y deliciosamente libre, es una palabra que me llena; te hace sentir plena. Creo que estoy en un momento en donde no me preocupa, después de la pandemia, lo que venga es bien recibido, sean tropiezos o no, me caigo, pues órale, pero me levanto y sigo.

“Eso te va formando la piel más gruesa, pero no necesariamente te hace ser insensible, sino más resistente a los madrazos“, aseguró.

También, la libertad hace referencia a sentirte orgulloso de quien eres; aunque no lanzó el sencillo como parte de las actividades del mes del orgullo, en junio, no descarta que su tema pueda servir para acompañar alguna lucha de la comunidad LGBT+.

“Le puedes dar la intención que quieras, puede ser que quien llevaba una doble vida soy yo o quien se está dando la oportunidad de vivir su vida libremente era yo, quitándote esa máscara, o puede ser que otra mujer y yo nos hicimos cómplices del mismo tipo y nos fuimos a beber cachondamente

“Hoy por hoy las etiquetas salen sobrando y lo que más importa es sentir, sin importar con quien sea, es permitirse, las máscaras solo estorban”, comentó.

Esa actitud ante la vida, incluso la apertura a la diversidad y el valor de la tolerancia es lo que María José promueve en su casa, principalmente con su hija Valeria, de siete años.

“Nuestros hijos maman en la casa y eso lo replican en la calle, el ejemplo que les pones es lo que harán. El 10 de mayo le dije (a su hija): ‘quiero que sepas que tú, lo que tanto admiras de tus papás, así como su seguridad, eso también lo tienes tú, en ti, estás hecha de nosotros, lo que admiras de mí, lo tienes tú, pero no sólo lo positivo sino también tiene nuestros errores e inseguridades’. Para que salga un arcoíris tiene que llover y salir el sol, tienes que tener el blanco y el negro y luego todos los colores”, dijo la ex integrante de Kabah.