Marcus Ornellas, se enfrenta a un papel lleno de contrastes

Cuando a seres queridos cercanos les ha pegado el mal de cáncer en lo que va de los últimos dos años pandémicos, el actor Marcus Ornellas con esta aflicción personal está más que comprometido con el protagónico en Mujer de nadie, cuya caracterización de Fernando en mancuerna con Livia Brito, Lucía; toma el toro por los cuernos y da cátedra de su actuación en 45 capítulos que consta la telenovela producción de Giselle González, a estrenarse este lunes 13, a las nueve y media de la noche por el canal Las Estrellas.

Durante un receso de las grabaciones en foro de San Ángel, en entrevista con El Sol de México, aceptó que a lo largo de su carrera, “Fernando es de los personajes con muchos matices, único hasta ahorita en mi trayectoria sin duda alguna y agradezco mucho la libertad que se me da para encarnarlo.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Le hemos buscado a Fernando esa multicoloridad por así decirlo para que no sea el bueno bueno o el malo malo; sino que hay un intermedio que lo mismo goza que sufre, es feliz, sonríe, ama como odia, que abraza que empuja, que ayuda o quita”.

Así describe a Fernando, el hombre que tiene una empresa familiar de transporte. Es el mayor de los hermanos y representa la figura paterna en ausencia de su padre biológico en la familia. A su mama y hermanos los tiene que proteger. Ante este hecho se apoya en su mejor amigo Sergio Bonilla, Diego. Mientras ha dejado de lado la parte amorosa para ser su prioridad el cuidado de los bienes familiares, por lo que es soltero.

A Marcus Ornellas como a Livia Brito lo acompañan en las escenas nuevas el actor Arap Bethke, las antagonistas Cynthia Klitbo yAzela Robinson. También estacadas primeras actrices como Rosa María Bianchi, sin faltar la juvenil Ale Müller, Juan Arias, Sergio Bonilla y Roberto Soto, el villano de la historia.

Entre el amor, la pasión, el desamor, las traiciones se manejará en este melodrama de Mujer de nadie, en cuya historia también se denunciará la violencia intrafamiliar, violaciones,

EL CÁNCER EN SERES QUERIDOS SU ¡MAYOR DOLOR!

Marcus Ornellas se sabía desde noviembre del año pasado que era Fernando en Mujer de nadie, tras la llamada de la productora Giselle González. Sin embargo, en esta época pandémica el actor no se ha escapado de las tragedias de sus seres queridos más cercanos y hace una leve pausa de segundos para hablar sobre el tema a El Sol de México:

“En este melodrama de 45 episodios se aborda la temática de la leucemia y eso de casualidades en los últimos dos años de la pandemia a mis seres queridos no les dio Covid, sin embargo, a mí me ha llegado más el cáncer que el virus.

“En mi familia no ha habido víctimas de Covid, pero sí de cáncer; y ha sido esto en el intermedio de Si nos dejan y ahora en Mujer de nadie, si he tenido algunas personas muy cercanas a mí afectadas y ha sido difícil sobrellevarlo, aun cuando en la novela en paralelo hay casos y no saben, son momentos de catarsis mayúsculos y fuertes, donde pude desahogarme en la ficción”, detalló.

El actor de origen brasileño se refirió que Mujer de nadie, “me llega en mi mejor momento como actor este protagónico lo cual cuando se me confirmó me dio mucha alegría, porque me acordé que cuando llegue a México, por el 2005, me fui a vivir al Centro Histórico estaba en remodelación y las pestañas de las casas están bajas a diferencia de mi estatura y varias veces me pegue”, informó.

Gossip Disney Plus prepara serie con tintes de inclusión

Aceptó que “si he madurado más como actor y persona, gracias a toda la gente que me rodea y espero seguir creciendo como actor.

“Mi maestro de actuación René al darme clases me decía: Marcus la belleza ya la tienes, no va a durar para siempre; lo que tenemos que trabajar es tu parte actoral, la vamos a desarrollar. Tiene que resultar ser buen actor y ahora de ganancia tienes buen aspecto físico, ¡está de maravilla!.

“En mi caso como Marcus Ornellas, me he dedicado a crecer y mejorar más en mis actuaciones en las telenovelas cada día más como artista. Y he buscado no basar mi carrera en la parte estética, y ya está; ahora lo que me enfoco y empeñado en evolucionar como actor”.

Marcus Ornellas, protagonista de Mujer de nadie, melodrama en el que encarna a Fernando en 45 episodios que estará al aire en dos meses con una semana por el canal 2.1 a las 21:30 horas, cuyo horario dejó en alto rating la serie El último Rey El hijo del pueblo que dignamente cerró con la imagen de la madre de Vicente Fernández y él que lo estaba esperando para ir juntos a la siguiente dimensión.