Marco Antonio Solís presenta su nuevo disco con mariachi

Luego de más de un año de estar en confinamiento componiendo, Marco Antonio Solís da la bienvenida a un nuevo disco, titulado Qué ganas de verte, el cual se compone enteramente por temas de mariachi.

En conferencia de prensa desde Los Ángeles, California, el cantante expresó su emoción por compartir ese mensaje, especialmente en una etapa en la que todo el mundo se alejó de sus seres queridos.

“Es la narración que habla sobre la necesidad de ver un ser amado que no está presente, puede aplicar en ámbitos distintos. El disco tiene un contenido especial, después de lo que hemos pasado mucha gente se nos ha adelantado, o se cambió de casa, y los dejamos de ver”.

Para él personalmente, su reencuentro más importante fue con su público, pues aseguró que como intérprete el no poder subir a un escenario a sentir la energía de sus fans, era muy difícil, pero a la vez lo hizo valorar todavía más la labor artística que ha hecho durante más de 20 años.

“Imagínate después de 25 años y reencontrarme con un público, tanto para ellos como para nosotros, pero de otra manera, con otro conocimiento de la vida. Es maravilloso y sigue siendo emocionante, Qué ganas de verte llega en un buen tiempo para aplicarlo a todos estos conceptos”.

Al ser cuestionado sobre su proceso creativo como compositor y sus fuentes de inspiración, El buki mencionó que las melodías son algo que simplemente aparece en su mente, y con base en ellas comienza a imaginar una letra que vaya junto con ellas.

Sin embargo, dejó en claro que no siempre se basa en sus experiencias personales, por lo que sus temas de desamor no están relacionados con su vida y, por el contrario, sigue tan enamorado de su esposa como el día en que la conoció.

“Lo que llega a mi alma y a mi mente en ese momento es lo que escribo, no tiene nada que ver con mi vida personal. Escribo lo que llega, y me adentro en ese sentimiento; me meto en esos zapatos y así es como han salido mis canciones. La melodía es lo primero que llega, y de ahí sacó la primera frase, y así va fluyendo el resto”.

CELEBRA SU ÉXITO COMO EMPRESARIO

Marco se refirió también al buen recibimiento que han tenido las marcas que ha sacado bajo su nombre, tanto el hotel que inauguró en Morelia hace unos meses, como la Buki salsa que presentó el año pasado.

Con una gran sonrisa, recordó cómo fue que la idea para este último proyecto llegó a su cabeza. “Estábamos comiendo en Argentina y no había salsa, entonces salió un colega que traía en una botella de plástico una salsa improvisada”, platicó.

“Le preguntamos de dónde la traía, y me dijo que la había preparado una señora en Guadalajara, y dije “platícame más de esta salsa”. Y ahí decidimos que deberíamos sacar una salsa”.

Para los próximos meses el cantante planea sacar nueva música, incluyendo otro material que ya tiene listo, y también continuará con los conciertos al lado de la agrupación Los Bukis.