Mando lanza nuevo sencillo “Mi nombre”

Mando acaba de lanzar un nuevo sencillo, se trata de una balada , “Mi nombre”, pista que expresa su nuevo paso en la música y su madurez. Con su reciente rola “Mando” ofrece un nuevo sonido en una combinación entre el toque norteño con acordeón y tintes pop.

El joven artista, Mando pese a la contingencia sanitaria genera música, niños comparte que se siente “medio encerrando” y añadió “haciendo música que es lo más importante.

El artista pop resaltó que regresa ya con nuevo sonido y es que no encontraba identidad para ofrecer algo nuevo “hace mucho tiempo que no lanzo baladas y no había encontrado mi identidad, estaba buscando el sonido y definitivamente con Mi nombre pueden encontrar esa identidad, agradecido con el recibimiento que está teniendo la canción”.

Mi nombre fue lanzada el 21 de febrero y ya está disponible en todas las plataformas digitales, cabe resaltar que Mando asistió este año al Festival Internacional de la Canción Viña del Mar.

Mando compartió para El Sol de León Mi nombre “es una canción que habla de ese amor bonito que yo creo que todos pasamos de repente por momentos difíciles en la relación que vemos qué simplemente no funciona por la personalidad por muchas razones haciendo referencia que es algo bonito y que no se pierda esa memoria”.

“Mi nombre” tiene ya un videoclip oficial que ya tiene 2 millones de vistas ”estoy súper agradecido con la canción y que el público la está recibiendo de esta manera” dijo el joven artista de 23 años.