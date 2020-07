Mando estrena el sencillo “Vamos a hablar”

Mando de quien se dice el líder de la nueva generación del pop mexicano lanzó su nuevo sencillo “Vamos a hablar”, un tema que habla de la falta de comunicación, de cuando no se expresan las cosas en una relación, nos compartió Mando entrevista los detalles de su pista.

El artista pop dijo al teléfono que la nueva pista tuvo buena llegada con su audiencia y dice “agradecidos con él recibimiento que está teniendo esta canción, definitivamente es un tema que viene a darle una madurez a mi sonido, a mi identidad musical” dijo Mando en su conversación con la OEM.

Mando nos platicó que en estos tiempos de contingencia no ha parado de trabajar y es que prepara nuevo material musical “hemos tratado de mantenernos muy activos, durante todo este tiempo, he estado escribiendo y produciendo muchas canciones y preparando todo el material para el próximo año”.

“Vamos a hablar” sencillo que sigue después de “Mi nombre” dice Mando “es una canción que viene siguiendo mi identidad musical, esa mezcla, esas fusiones que yo suelo hacer, es una canción con ese Pop y elementos muy mexicanos como el acordeón, pero al mismo tiene esa esencia moderna con el trap y el R&B”.

Mando también nos platicó acerca del tema que toca “Vamos a hablar” y comentó “habla de algo que es muy cotidiano, de algo que suele suceder mucho en la relación, no necesariamente refiriéndome específicamente en una relación de amor, sino un tipo de relaciones, es cuando hay falta de comunicación y cuando no se hablan las cosas y muchas veces cuando no hay comunicación eficiente pues suele haber discusiones o situaciones que esa relación no termina bien o termina de otra manera”.

“Para mi es muy importantes conectar temas como los que yo he podido conectar, que sean humanos, que sean muy reales y este el caso con esta canción que he tenido la aceptación del público y han conectado con ese tema” comentó mando Para El Sol de León.

“Vamos a hablar” el segundo sencillo de Mando ya se encuentra en plataformas digitales además de sus otros dos discos anteriores como “Este momento” y “Ven báilame”.