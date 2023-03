Majo Aguilar busca dar un mensaje de unión sin fronteras con su música

La cantante Majo Aguilar busca dar un mensaje de amor y honestidad a través de su música, pues está convencida de que en un mundo tan dividido, eso es crucial para seguir rompiendo barreras entre los géneros, y que haya cabida para todas las propuestas musicales.

"Así como lo veo, la música es indispensable para que el mundo exista tal cual como está, nos hace más civilizados. Si estamos enojados, escuchamos una canción y nos relajamos, o si estamos tristes, nos estabilizamos. Es una forma de canalizar nuestras emociones", declaró en entrevista con El Sol de México.

"En sí la música es un acto bellísimo de amor, porque éste es no discriminación, no racismo, no segregar, eso es lo que hace la música. Une a las personas, no le importa cuánto dinero tienes o cuál es tu color de piel, o con qué géneros te identificas. La música sólo une, y eso es increíble", agregó.

Majo Aguilar comenzó su carrera hace casi cinco años, incursionando en la llamada electrocumbia, y poco a poco fue evolucionando su sonido hasta llegar al género ranchero, que ha caracterizado a su familia desde hace tres generaciones.

Sin embargo, obedeciendo a su deseo por ofrecer una propuesta única. Para la intérprete ha sido un gran gusto ver cómo el público está cada vez más abierto a artistas como ella que no temen romper los cánones establecidos.

Foto: Cortesía Fenadu

"Es muy padre que ahorita tengamos acceso a tantos géneros, por eso creo que la música ranchera está teniendo éxito, porque es un ritmo increíble que quizá antes no se le daba tanta oportunidad y hasta era medio desprestigiado, y ahora mucha gente la quiere escuchar.

"Se nota incluso en las estaciones de radio, antes había unas dedicadas a la ranchera y otras al resto de los géneros, y ya no es así. Siento que estamos retomando nuestra identidad como mexicanos, y cada vez estamos más orgullosos de nosotros", agregó.

Cumple sus sueños

Majo Aguilar está próxima a presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional (el jueves 20 de abril), con un show que promete será una fiesta musical.

"Cantaré los clásicos del mariachi y la ranchera (de figuras como Juan Gabriel y Vicente Fernández), al igual que canciones mías que el público me hizo favor de ponerlos en lugares muy bonitos de popularidad, como son No voy a llorar, Morir y Me vale", añadió.

Asimismo, está cumpliendo su meta de presentarse en Estados Unidos, donde estuvo el pasado 18 de febrero abriendo el show de Alicia Villarreal en McAllen, y el próximo 18 de marzo estará en Laredo, Texas, como abridora del Grupo Pesado.

Haber logrado estas fechas en Estados Unidos le da mucha alegría debido a que desde que comenzó su carrera soñaba con cantarle a sus paisanos que viven en dicho país, señaló.