Magadán lanza nuevo sencillo “No necesito de ti”

El cantante Magadán está de estreno y es que sacó un nuevo sencillo llamado “No necesito de ti” es su segunda pista de tres canciones que lanzará.

“Fíjate que este es el segundo sencillo de tres que voy a sacar y que estoy sacando a partir de lo que fue marzo de este año, el primero Sé que te quiero y No necesito de ti que es el segundo, y el tercero saldrá a finales de noviembre” comentó El cantante miembro de la banda de rock pop Malta.

“No necesito de ti es una canción hecha con mucho corazón y mucho cariño producida y compuesta por Jules Ramllano productores de Rio Roma,Carlos Rivera ,La Trakalosa de Monterrey, uff un sin fin de artistas y tuve el placer y gusto de que aceptara que trabajara con este proyecto, se montó en El Caballito y los dos ahí estamos dándole y estoy muy contento con los resultados de estos dos sencillos”, comentó Magadán.

“Fue algo muy como extraño porque de la nada la canción empiezo a posicionarse en un montón de lugares y de estaciones de radios de manera totalmente por gusto, en Ecuador, Honduras, Guatemala, en varias estaciones de México, estoy en el top 100 de las canciones más tocadas en Latinoamérica y totalmente independiente y mucha gente me escribe en las redes me manda mensajes que no sabían que yo existía como artista nuevo, que habían escuchado la canción y que ya me están siguiendo, cosas muy bonitas”, comentó Magadán para la OEM.

Magadán decide darle seguimiento a su proyecto solista el cual había dejado en receso por darle importancia a su grupo de rock pop y este año después de analizar y definir hacia dónde quiere ir, decide platicar con el productor musical Jules Ramllano.

“Magadán no podría existir si no fuera de la mano de Jules Ramllano es un topado que se las sabe de todas todas y ha producido todos los éxitos de Carlos Rivera han salido de parte de Jules que mejor estar trabajando con él”, comentó Magadán entrevista vía telefónica.

El cantante nos habló de lo que trata “No necesito de ti”, “ cuando empezamos a trabajar Jules y yo en este sencillo, me comentaba que era importante que las canciones que se compongan dejaran de ser de manera personal y sino que sean a lo general, a lo que todos sentimos y no lo use yo sienta en ese momento y dijo vamos sobre lo que toda la gente ha dicho y muchas personas ha sentido que ya no necesitan esa persona tóxica en su camino y ya no necesitan estar enamorados de una persona para continuar con sus proyectos, que ya no necesitan estar con esa persona que en algún momento fue importante, sino que lo más importante de todo es que unos tiene que seguir haciendo lo suyo, hicimos un análisis de todo lo que se estaba escuchando en ese momento en radio, en toda Latinoamérica y no hay nadie que tocara ese tema, nosotros fue como que más de dejarlo ir”. Comentó Magadán para El Sol de León.

Magadán nos compartió que a través de su música recibió buenos detalles por su audiencia, como su primer sencillo “Sé que te quiero” “me llegó un video a través de mi Instagram donde una pareja se casó bailó la rola”.

Como músico pisó escenarios de festivales importantes en la república mexicana como MachakaFest en Monterrey y el Coordenada en Guadalajara como bajista invitado de VICTIMAS DEL DR CEREBRO,Festival Arcadia en Yucatán, 8 CONCIERTOS EXA y Una

Nacional del ROCKAMPEONATO También tuvo la oportunidad de grabar en conjunto con artistas como Ale Aguirre,Rene Torash y Playa Limbo.