Luis Gudiño presenta su primer sencillo “De mi lado izquierdo”

Luis Gudiño es un joven cantante, amante de la música de mariachi y su pasión por expresar su voz lo ha llevado a lanzar su primer sencillo “De mi lado izquierdo” melodía debut con la que se abre paso y además cuenta ya con video oficial.

El cantante visitó las instalaciones de la OEM en El Sol de León para contarnos acerca de su canción “es mi primer sencillo salió el 17 de enero, está en todas la plataforma digitales y para para contarles un poquito de cómo fue que nació este proyecto, siempre me ha gustado la música regional, he cantado desde muy chico pero no lo había de una forma profesional hasta que hablan para presentarme el proyecto”.

Luis Gudiño nos compartió que trabaja con el productor Ricardo Gutiérrez, dijo “quien ha trabajado con artistas nacionales e internacionales con los compositores de la canción que es Jesús caballero, que estuvo en Los Recoditos, Gussy Lau que estuvo trabajando con Christian Nodal, que tuvo su Latin Grammy con No te contaron mal, vi todo eso, me encantó, me enamoré, y este es el producto que tenemos”.

“Mi pasión por la música la encontré desde muy chico cuando mis papás llevaban los mariachis a los eventos con la familia y mi papá canta también entonces y ahora sí que empecé a desarrollar el oído gracias a él y ahí empezó mi gusta por la música”

La frase: “Mi gusto por cantarle a la gente que la gente te lo reconozca y para mí todo eso es padrísimo” dijo Luis Gudiño.

“La letra, me sentí muy identificado porque es una canción muy romántica que habla de todo el respeto que se le tiene que tener en una relación muy bonita por lo que hasta ganas me dieron ganas de tener novia ya” dijo para El Sol de León sobre su pista De mi lado izquierdo.