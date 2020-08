Luis Ángel Jaramillo será José Alfredo Jiménez

El talentoso Luis Ángel Gómez Jaramillo, quien hizo la voz Miguel en la película Coco estuvo de visita en El Sol de León para platicarnos de sus futuros proyectos y es que ahora interpreta una nueva pista y no solo eso, sino que participará en la bioserie de José Alfredo Jiménez.

Luis Ángel ahora ha lanzado una nueva pista llaman” Eres tú mi amor” del compositor Ariel Barrera “está muy bonita yo creo que sí les va a encantar, próximamente se va hacer un videoclip y se va hacer en la ciudad de Monterrey estamos muy contentos por esto” dijo el adolescente cantante.

Sobre la nueva canción a la que Luis le pone su voz nos contó que “es de amor porque ahora los chavitos están bien enamorados y próximamente se va escoger una candidata para grabar el videoclip para que estén bien al pendiente todas las muchachitas”.

Sobre “Eres tú mi amor” Luis Ángel comentó que ya se encuentra en plataformas digitales cómo YouTube, ITunes entre otras, comentó que “es una canción que la escogimos todos, dije esta canción está muy bonita y me gustó mucho”.

El ex participante de La Voz Kids nos comentó que en este tiempo de contingencia sanitaria ha tenido dificultades y eso no lo ha detenido “le hemos batallado un poco, por ahí hemos hecho serenatas virtuales con esto de la pandemia nos ha estado yendo bien gracias a Dios no vamos mal”.

Luis Ángel no para pues nos compartió que pese a la pandemia de la COVID-19 su sueño de ser cantante de música mexicana sigue y es que ahora, dice “sigo ensayando, le he metido mucho a la guitarra”.

Tiene futuros proyectos

La voz de Miguel en la película Coco nos comentó que volverá a prestar su voz y esta vez comparte créditos con personajes de talla nacional “cuando acabe la pandemia se va lanzar en pantalla grande, con varios artistas, está Verónica Castro, Alex Lora, Víctor Trujillo y mucho actores muy importantes que tuve la oportunidad de convivir”.

Luis Ángel tendrá la oportunidad de aparecer en la bioserie de uno de sus grandes ídolos el guanajuatense, al igual que él, José Alfredo Jiménez “es el más importante en este año, sino es que en el próximo año, todavía no se tiene fecha de cuándo se va a grabar sin embargo, ya se tiene escritos algunos capítulos, voy a ser José Alfredo Jiménez de adolescente”.

“Es un proyecto esperado para todos los mexicanos y por todo el mundo, una bioserie, es un orgullo para mi representar a este gran cantante de aquí de Guanajuato, de este cantante y compositor” dijo Luis para la OEM en León y añadió que siente gran aprecio por letras como “El Rey” o “Serenata Huasteca” de José Alfredo

El cantante y actor dice que ahora se siente bien y que cada paso que da en su trayectoria como músico es disfrutable “más importante es disfrutar lo que hago, disfrutar las canciones, ahorita que vamos a tener una serie, disfrutar el teatro y todo eso” dijo Luis Ángel Jaramillo en entrevista con la OEM.