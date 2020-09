Lucio presenta la canción “Ella Quiere” su cuarta canción de su nuevo EP

Karen Álvarez mejor conocida como ̈Lucio”, es una joven cantautora de música urbana, sus primeros pasos en la música los ha hecho con un EP que hasta el momento lleva cuatro pistas lanzadas y el nuevo estreno es “Ella quiere”.

“Ella quiere” es su primera colaboración de en su primer EP que realizó con Dj Young “, Lucio, compartió con la OEM sobre su nueva canción que “trata de una morra que quiere fiesta, que le encanta el desmadre y el video ya está un poco más plasmado, aplicado a nosotros tanto en Young como en mí, por el tema del Covid fue más complicado armar una producción con personas por temas de salud y el video refleja esa historia de otra forma en donde Young y yo estamos preparándonos para la fiesta y estamos echándonos unos tragos”.

Lucio ha lanzado distintas canciones de su primer EP como “Sucio”, “Triple X”, “VIP” y la reciente “Ella quiere”.

Lucio deconstruye los patrones de género en la música urbana y nos compartió que “lo que estoy tratando de hacer yo con la música, principalmente, es visibilidad en cuanto a mujeres diversas, que creo que sí hay muchas mujeres en el género urbano, en el género latino, pero creo que todavía es el mismo estereotipo de mujer, que como la mujer muy femenina y de cómo se debe ver una mujer, cierto tipo de ropa y de cierta manera, y existen muchos tipos de mujeres como yo que no somos ese patrón” dijo al teléfono la cantautora de urbano.

“Que haya canciones que dedicar de mujer a mujer, siempre es un hombre cantándole a una mujer, nunca es de una mujer a una mujer, y es toda esta parte de construir el tema de género” dijo Lucio para El Sol de León.

Karen Álvarez Lucio, mejor conocida como ̈Lucio ̈ es una joven cantautora de música urbana de Monterrey, México, que inició su carrera en los medios en 2018 cuando comenzó a crear contenido para su canal en el popular sitio de video YouTube y escribir su libro ̈ Y, ¿ahora qué? ̈.

Sobre su libro “Y ¿ahora qué”

Lucio además de crear su música ha escrito un libro llamado “Y ¿ahora qué?” obra en la que cuenta cómo ha sido para ella ser una adolescente echada de su casa con solo una maleta, “a mí, mis papás me corren de mi casa por ser lesbiana, mis papás son muy religiosos, son muy cristianos, me sacan de mis casa justo a mis dieciséis en mi graduación, por lo que me dejan afuera del salón y fue lo primero que me pregunté y ahora que voy hacer, a dónde voy, qué rayos voy hacer”.