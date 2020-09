Lost Acapulco llevará su surf en concierto vía streaming

Los pioneros de la escena surf en México, Lost Acapulco llevará su sonido surf a latitudes virtuales. El cuarteto oriundo de la CDMX ofrecerá un concierto en vivo vía streaming IRREPETIBLE y tocarán de principio a fin su gran obra discográfica, el álbum 4. Esto sucederá el próximo viernes, 2 de octubre, a las 20:30 horas, a través de pago por evento.

La noche del 2 octubre “Lost Acapulco” celebrará con sus fans 22 años de su primer material de estudio, 4. Este álbum se lanzó en agosto de 1998 bajo la mano del sello independiente Opción Sónica, convirtiéndose rápidamente en una de las joyas discográficas más preciadas para los melómanos de corazón, y que pasó a ser pieza de colección y culto para muchos.

Cuenta con 13 explosivas y energéticas canciones: Mpm (La quebradora), (Don’t slander me) Somos Lost Acapulco, Las brisas, Ven perrita, Incidente en la calle Dakota, Mi sin goggles, Ultra mantra, Master-blaster-dragster-disaster in a gangster hotel, El garage de Gina Monster, Camarena, Surfin’ bird, A huevo! y Vampiro, de los cuales 10 son temas inéditos y 3 son covers de The Thrashmen, Satan’s Pilgrims y Rocky Erickson. Cabe mencionar que este material fue producido por Danny Amis de Los Straitjackets.

Lost Acapulco tendrá como invitado especial al músico y artista visual argentino Dr. Alderete, quien con una destacada trayectoria y al ritmo de surf deleitará el sentido de la vista con sus pinceladas y texturas coloridas, dará vida a las canciones mediante ilustraciones en vivo.

Lost Acapulco irrumpió en la escena musical en 1996 y se caracterizó por sus potentes y vertiginosos temas en vivo. El público adoptó sus canciones y los transformó en frenéticos y coloridos bailes tribales donde predominan las máscaras de luchador, camisas floreadas y accesorios playeros que complementaron la identidad a la banda.

Sus canciones han sido parte de soundtracks de la nueva oleada del cine mexicano entre los que destacan películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, Perfume de Violetas, Atlético San Pancho, Matando Cabos, Santos Peregrinos, así como en animaciones de Dr. Alderete para MTV y Nickelodeon.

En palabras del finado Armando Gaytán, mejor conocido como “El Mucha Crema”, quien fungía como presentador oficial de la banda en sus presentaciones en vivo y al grito unísono de “Acérquense señoras y señores y bailemos con frenesí al ritmo de Lost Acapulco”. La cita será el próximo viernes, 2 de octubre, para el gran festejo de 22 años de 4, su primer disco, a las 20:30 horas.