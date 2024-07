Lola Índigo fusiona la electrónica con música latina en su nuevo sencillo

En su propio cuento de hadas, Lola Índigo es “la Reina”. Hace seis años comenzó a escribir su historia dentro del mundo musical; sin darse cuenta, a cada uno de los temas que lanzó le impregnó un poco de magia, que le permitió crear su propio universo.

“Me gusta pensar que tengo mi propia mitología y por eso está conectado todo”, afirmó la cantante de 32 años en entrevista.

“Tengo el poder dentro de mi vida y mi trabajo, empecé a tomar mis propias decisiones y funcionaron, supongo que por eso me gané ese respeto para decidir cuál es el rumbo de mi camino y qué quiero hacer, en este cuento de hadas que estoy escribiendo”, agregó la madrileña.

Ella interpreta temas de amor y de desamor, le gusta ser versátil y por eso se considera la número uno en lo que hace.

Su nueva canción, Reina, tiene mucho de su personalidad, aboga por el empoderamiento femenino, por elevar la autoestima, de sentirte la mejor opción para la persona que te gusta.

“Siempre viene ese churrito en turno que te hace ghosting (ignora) que te marea un poco y es como: ‘¡ey!, bájale tres puntos porque no puedes ser rey si no tienes a la reina’”, expresa la cantante.

“Esta rola tiene ese poder de autoestima, de quererte y me gustaba mucho la idea también porque recordaba mucho mi primera canción que se llama ‘Ya no quiero ná’ (2018), esa canción me cambió la vida y quería recuperar la esencia de eso, de empezar sola, de enaltecer el poder, un sencillo en el que las nenas se pudieran identificar y los nenes también, fue como volver a eso”, expresó.

El tema, ya disponible en plataformas digitales y con un videoclip donde la protagonista desarrolla su trama dentro de un club nocturno, apuesta por ritmos latinos como el merengue en fusión con la electrónica.

Éste es un adelanto de su próximo EP que llevará por título “Nave dragón”, mismo que tiene planeado lanzar en su totalidad en el último cuatrimestre del año.

“Es como un disco de verano, tenía algunas canciones que se adaptaban muy bien a esta época y otras que las he ido creando en el camino, que siento que encajan en este concepto, entonces ahora estoy juntando todas las piezas del rompecabezas y la verdad que detuve un poco el EP porque ya lo tenía como casi terminado y me di cuenta de que tenía nuevas canciones que no quería dejar fuera”, sostuvo.

Lola realizará un recorrido de su carrera en diferentes conciertos que tiene planeado ofrecer en Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México, ésta última el 15 de agosto en el Foro Puebla



“México significa amor, siempre que voy me reciben con un cariño y entusiasmo brutal, siento que es un país excelente para construir una carrera porque la gente ama el arte y lo vive en cada esquina, amo los artistas de ahí también, estoy impaciente de ver lo que sucede”, indicó.

Para el próximo año se presentará en el Estadio Santiago Bernabéu, en España, ante 53 mil personas, con su gira “Nave Dragón”, donde compartirá su nueva música.