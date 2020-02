Lo que no sabías de las películas nominadas al Oscar 2020

Como cada año la Academia de las Artes Cinematográficas premia a los mejor del cine, actrices, actores, música, producción, pero todas las películas tienen sus peculiaridades.

A continuación te revelamos lo que hubo tras reflectores de las cintas nominadas al Oscar: The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Parásitos, Marriage Story, Joker, Little Women, Jojo Rabbit y Ford v Ferrari.

JOKER

Joaquin Phoenix declaró que solo comía una manzana al día para lograr perder peso, sin embargo le generó un trastorno mental aunque siempre supervisado por un médico.

Phoenix presenció la muerte de su hermano mayor, River Phoenix, una joven promesa de la actuación que perdió la vida por sobredosis a los 23 años.

El director de la película Todd Philips estuvo seriamente inspirado por otro director nominado, Martin Scorsese, especialmente por las escenas de extrema violencia como las que hay presentes en Taxi Driver.

Phoenix estudió a enfermos de risa patológica, es decir, la risa sin motivo, ésta puede darse en la esquizofrenia como respuesta a las alucinaciones auditivas.

EL IRLANDÉS

Este filme costó 140 millones de dólares, la mayoría invertidos en un sistema de cámaras diseñadas para rejuvenecer a los actores en el momento que los está captando.

La trama está basada en el libro de Charles Brandt, I Heard You Paint Houses. En éste se narra la historia real del asesino a sueldo Frank Sheeran, quien admitió haber matado al líder sindical Jimmy Hoffa en 1975.

Originalmente la cinta iba a ser producida por Paramount Pictures, que se había aliado con la productora mexicana Fábrica de Cine. Pero cuando el presupuesto creció, Paramount renunció al proyecto. En 2017, Netflix entró al rescate y compró The Irishman por 105 millones de dólares.

Robert De Niro da vida a Frank Sheeran, el protagonista. Al Pacino, quien trabaja bajo las órdenes de Scorsese por primera vez, interpreta a Jimmy Hoffa.

1917

Está editada para parecer que fue grabada en una sola toma. Las tomas son largas y con la menor cantidad de cortes posibles en la edición para crear así la ilusión de un movimiento continuo.

La película está inspirada en la historia del abuelo del director Sam Mendes, Alfred Mendes, quien peleó en la Primera Guerra Mundial y le contaba historias de la guerra cuando Sam era pequeño.

La producción tuvo que poner carteles para advertir a las personas cercanas al set que no se asustaran si veían cuerpos en el río.

Es la segunda película bélica de Benedict Cumberbatch, la primera fue The War House.

HISTORIAS DE UN MATRIMONIO

Se filmó en 50 días entre Los Ángeles y Nueva York en oficinas, autos rentados, aeropuertos, salas de la Corte, lobbies e incluso el espacio de ensayo.

Para lograr esta historia, el director Noah Baumbach habló con muchos abogados y mediadores, ya que no buscaba presentar a los personajes como villanos.

La escena de Adam Driver cantando Being Alive se grabó en una sola toma y es de los pocos momentos en la película en las que la cámara se mueve sin ninguna acción que lo motive.

JOJO RABIT

Esta película es una adaptación libre de la novela de ficción histórica Caging Skies (El Cielo Enjaulado), de la autora belga y neozelandesa Christine Leunens.

La mexicana Mayes C. Rubeo es la diseñadora de vestuario de esta cinta, es mexicana y, con este proyecto, debuta en los Premios de la Academia.

El pequeño protagonista de esta historia, Roman Griffin Davis, tiene 12 años de edad y esta es su primera película. Gracias al trabajo que hizo como Jojo Betzler, fue nominado al Globo de Oro y ganó el Critic’s Choice Award a Mejor Actor Joven.

A pesar de que la película se ubica en la Segunda Guerra Mundial y el protagonista es un pequeño obsesionado con Adolf Hitler, la historia lleva un poderoso mensaje de amor y esperanza en una sociedad que no está perdida del todo.