Llegan más conciertos a León: Nicho Hinojosa y Rey Pila anuncian presentaciones

León, Gto.- (OEM, INFORMEX).- Más conciertos siguen llegando ciudad, con una oferta para todos los gustos como Luis Miguel, Alejandro Sanzs y Ricky Martín de gran formato, así como otros conceptos con formato más íntimos cómo serán las presentaciones del trovador regiomontano Nicho Hinojosa y la banda mexicana de rock Rey Pila.

CENA SHOW

El cantante Nicho Hinojosa regresará a León para ofrecer dos conciertos íntimos llenos de éxitos, romanticismo y bohemia en el restaurante Borrego’s, los próximos 31 de agosto y 1 de septiembre, en formato de cena-show.

"Un buen perdedor", "A quién", "Cómo te va mi amor", "Contigo aprendí", "Quién te cantará", "Santa Lucía", "Cantares", "Ay amor", "Te amo", "Paso la vida cantando" y la emblemática "Todo a pulmón", serán algunas de las muchas canciones que interpretará.

Además de su faceta musical, Dionisio Alberto Hinojosa Garza tiene una exitosa carrera como pintor y escritor que intercala con sus giras y grabaciones de discos.¡Rey Pila regresa con su energética propuesta!

ROCK ALTERNATIVO-INDIE

La banda mexicana de rock liderada por Diego Solórzano: Rey Pila, ofrecerá un concierto en Foro Paruno el 8 de septiembre.

Esa noche los asistentes "vibrarán" con éxitos como "No. 114", "No Longer Fun", "Sordo", "Alexander", "Blast", "What a Nice Surprise", "Let It Burn", "Drooling" y "Dark Paradise", y muchos más.

Los boletos están a la venta por Boletia y tienen un costo de $500 y $600. También hay paquetes que incluyen meet and greet.

Rey Pila, cuyo álbum debut fue lanzado en 2010, está considerado como uno de los grupos de rock alternativo-indie pioneros de la escena en México.

Tras separarse de Los Dynamite en 2008, Diego Solórzano comenzó a trabajar en este proyecto. Así nació Rey Pila, cuyo nombre está inspirado en un grafiti de Jean-Michel Basquiat que contenía las palabras en inglés "King Battery".

Cabe destacar que el segundo disco de la banda: "The Future Sugar", fue lanzado en 2015 y cuenta con la producción de Julian Casablancas, vocalista de The Strokes.

Algunos artistas de los que Rey Pila ha sido telonero por giras en Europa, Canadá y Estados Unidos son Albert Hammond Jr., Interpol y Brandon Flowers (The Killers).