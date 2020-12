Llegan con el tema “No me acostumbro” Grandes de la música se reúnen

Wisin reúne a los grandes del género Ozuna y Miky Woodz junto a Jesús Navarro en el tema “No me acostumbro”.

Este tema es el tercer sencillo de su próximo disco "Los Legendarios", que lanzará en enero e incluirá entre otros invitados a Don Omar y Franco "El Gorila".

El lanzamiento del nuevo sencillo va a acompañado del estreno del impresionante video dirigido por el director Carlos Pérez de Elastic People. Wisin, Ozuna y Miky Woodz grabaron en el Monasterio Español en la ciudad de Miami, FL y Jesús Navarro en locación en México.

“No Me Acostumbro” le sigue los pasos al éxito producido por Los Legendarios “Mi Niña” junto al ícono de la música latina, cantante, compositor, productor y empresario, Wisin y la estrella de la música urbana, Myke Towers. Ambos temas son parte del álbum debut de Los Legendarios.

Wisin ¿Cómo surge el proyecto de “No Me Acostumbro”?

Mira es un lujo trabajar con gente talentosa quiero darle las gracias públicamente por ser solidario con migo por siempre que lo llamo para toda esta pieza musicales no serían la misma, así que creo que son protagonistas principales de todo esto, es un tema que surge aquí en la base en Puerto Rico Es un tema que se trabajó en el equipo así que espero que les guste tanto como a mí estoy feliz por eso.

Háblanos del sencillo: arreglos, producción …

“No me acostumbro” es un tema que desde que lo escuchas, cuando escuché la primera vuelta entendí que no todo cualificaban para hacer esto, por que es un tema que requiere de una gran voz y de una gran interpretación. Jesús, por su talento, es un artista que eleva las expectativas a lo que tu le pides. Eso es grande y me da la oportunidad de como productor de hacer algo grande. Tener a Ozuna y a Jesús es un lujo. Se pudo disfrutar; trabajar y fusionar las voces con Miky; creo que fue un tema de aprendizaje. Sí se puede unir culturas sin que nadie pierda su esencia y eso es “No me acostumbro”

Sobre la letra Wisin dijo

““No me acostumbro” es un tema escrito por Linares, uno de mis escritores, una persona que es parte de mi equipo de trabajo. Hay un estribillo que yo tuve la oportunidad de componer. Jesús también interviene mucho con su letra, con su sentimiento”

Qué papel que juega la música en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo:

Wisin: todo; estamos viviendo en un mundo en donde vas al gimnasio escuchando música; en tu casa no puedes salir y estás escuchando música; estás enamorado y escuchas canciones de amor, de desamor si te fue mal. La música son emociones.

La música juega un papel súper fuerte; hay grandes oportunidades, nuevas plataformas digitales.

Si hablamos de negocios que nos da la oportunidad de tener un menú muy variado para que la gente pueda escoger su plataforma y su canción favorita y eso es muy grande. Hemos tenido la oportunidad en el caso mío de tener de Wisin y Yandel los CD’s y esa transición de que ya los CD no están.

Entonces hay un cambio, pero el cambio no está en que dejamos de consumir música, es que la evolución, la tecnología ya nos arropó y tenemos que correr y estar pendientes de esos cambios para darle al público lo que quieren escuchar. En el caso de “No me acostumbro” es lo que le dice a la gente que se puede colaborar con respeto.