Listo José Adrián para una noche de romanticismo en el Teatro Manuel Doblado

León, Gto.- El cantante leonés, José Adrián regresa a su tierra natal para ofrecer una presentación muy especial el próximo jueves 26 de septiembre en el Teatro Manuel Doblado. Con más de 20 músicos en escena, este concierto promete ser una velada inolvidable, llena de romanticismo y grandes emociones.

Durante una entrevista exclusiva, el cantante compartió con el Sol de León, sus nuevos proyectos y su deseo de llevar su música a nuevos escenarios y sobre todo, su entusiasmo por presentarse en unos días ante el público que lo vio nacer.

"Es un concierto nuevamente en casa, es la segunda vez en el Teatro Manuel Doblado, estoy muy contento, es un concierto que llevamos muchos meses preparando", comentó el cantante.

Es de mencionar que este espectáculo contará con más de 20 músicos en escena, quienes son originarios de Guanajuato y acompañarán en la interpretación a José Adrián, donde también se incluirá una orquesta con cuerdas y metales.

La cita es el próximo 26 de septiembre en punto de las 20:00 horas, en el Teatro Manuel Doblado; los boletos ya se encuentran disponibles en las instalaciones del recinto y en la página web de la boletera.

"Voy a cantar todas mis canciones, más aparte covers muy populares de José José, Mijares, Julio Iglesias. La producción va a ser increíble, creo que va a ser una noche llena de romanticismo", agregó.

Nuevos proyectos

Además de revivir éxitos conocidos, José Adrián está trabajando en nueva música, tan solo el año pasado, logró una colaboración con el reconocido productor Rudy Pérez, considerado por Billboard como uno de los más grandes de la música latina. Junto a él, José Adrián lanzó su más reciente sencillo "Aquella", cuyo video fue grabado en la icónica Plaza de Gallos en León.

"Vienen nuevos sencillos, tengo nuevas canciones que tengo que sacar, nuevos videos", adelantó.

El artista también expresó su deseo de replicar este concierto en otras partes de la república y llevar su música a festivales y escenarios internacionales.

"Este mismo concierto que se llama 'José Adrián en Vivo' lo quiero replicar en diferentes partes de la república, en otras partes del estado de Guanajuato también", compartió, mencionando también oportunidades que se están gestando en Estados Unidos y Sudamérica, especialmente en Texas, California, Argentina y Perú.

En busca de nuevos escenarios

Para José Adrián, cada escenario es una oportunidad única, por lo que trata de dar todo en cada presentación, sin embargo, su sueño más grande sería presentarse en el Auditorio Nacional.

"La verdad es que cada escenario que piso es diferente y en cada uno se siente algo muy bonito, pero como un sueño yo creo que un Auditorio Nacional sería definitivamente mi sueño", confesó.

En cuanto a colaboraciones, José Adrián está abierto a cualquier oportunidad y destacó que le gustaría fusionar su estilo romántico con otros géneros, señalando el interés en colaboraciones con el regional como Carin León o hasta Kany García.

Mensaje a los leoneses

"Invito a todas las personas a que vayan de verdad, a que me den la oportunidad de que me escuchen y vean el proyecto que estamos haciendo. Me siento muy orgulloso de ser guanajuatense, de ser leonés, y me encantaría que me dieran un voto de confianza, que me apoyen para escucharme. Todo lo que hacemos está hecho con el corazón y con mucho orgullo, y estoy seguro que lo van a disfrutar mucho", finalizó José Adrián.