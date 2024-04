Lanzarán disco inédito de Joan Sebastian

Con el fin de mantener vivo el legado de Joan Sebastian, la familia del cantante apostó por lanzar temas inéditos que dejó el artista antes de fallecer en 2015, el anuncio lo hicieron justo en el aniversario 73 del natalicio del compositor.

Son alrededor de 500 canciones las que posiblemente escribió el “Rey del Jaripeo”, informó su hija Joana Marcelia Figueroa y que lanzarán paulatinamente en los próximos años.

Por el momento, sólo hicieron una recopilación de 12 temas nuevos, mismos que estarán disponibles en el disco póstumo Volví pa’l pueblo, acompañado; en éste se contará con la colaboración de diferentes artistas, quienes gracias a la tecnología interpretarán temas a dueto con el artista.

“Continuar con el legado de mi papá es un tema que nos importa mucho como familia, he estado al pie del cañón, me gusta asegurarme que sea algo bien hecho. Él era un hombre impecable, correcto, pero sobre todo siempre buscó que no se perdiera su esencia”, afirmó Joana, hija de Joan Sebastian, conferencia de prensa.

Mi papá venía desde abajo y le gustaba mucho apoyar nuevos talentos. Joana, hija de Joan Sebastian.

“Me di cuenta que es lindo fusionar el talento con nuevos artistas y, mientras esté cuidado y bien hecho, continuaremos con esta idea. Mi papá fue una persona que siempre luchó, fue soñador, que venía desde abajo y le gustaba mucho apoyar a nuevos talentos. Cuando veía a jóvenes de fuera no importaba la edad, los apoyaba en todo, le movía muchas fibras porque él empezó de cero”, agregó.

Joana, hija de Joan Sebastian, en la conferencia de prensa del disco póstumo de su papá; junto a Luis R. Conríquez. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

El primer tema que estrenarán De ellas, a dueto con Luis R. Conríquez.

“El tema de Joan Sebastian es algo diferente al género que hacemos (belicón), pero no está fuera de lo que cantamos. Cantamos muchos covers de Joan, nos gusta ese lado y sentía que me hacía falta un tema de esos. Aceptamos hacerlo de la mano de nuestras raíces porque uno creció con la música ranchera", comentó Luis R. Conríquez.

Me siento bien agradecido por esta oportunidad.Luis R. Conríquez.

“Joan inspiró la carrera de muchos artistas mexicanos, fue un gran escritor. Es algo que no se espera uno, estar aquí, pertenecer a este movimiento que está para recordar a Joan y me siento bien agradecido por esta oportunidad”, aseguró Conríquez.

De ellas, el primer sencillo del disco póstumo, se estrenará el 11 de abril en plataformas. Por el momento, aún no se revela la fecha en la que esté completo el disco.

Joana aseguró que las decisiones musicales que se han tomado hasta el momento tienen la aprobación de la familia; reconoció que es difícil darles gusto a todos (los hijos), pero encontraron la mejor manera de llegar a un acuerdo.

Muerte de Joan y de Julián son fechas que marcaron la vida de la familia Figueroa

Joana aseguró tener sentimientos encontrados. El anuncio del nuevo material discográfico de Joan Sebastian fue hoy, 8 de abril, el 73 aniversario del natalicio de su padre. También el 9 de abril se cumple el primer aniversario luctuoso de su hermano Julián, hijo de Maribel Guardia.

“Son fechas que marcan mi vida muy significativas y dolorosas también, pero aquí estamos recordando lo bonito del disco de mi padre. Hablando de Julián, a él le importaba mucho que se siguiera escuchando la música de mi papá, que nuevos talentos y artistas siguieran dando a conocer la música que ya existe y temas inéditos.

“Antes dudaba en entrarle a los duetos, pero nos dimos la oportunidad como familia de escuchar el material y creemos que quedó muy bien, para mí es muy especial, sean canciones viejitas, inéditas, solas o con alguien más, se me pone la piel chinita”, indicó Joana.