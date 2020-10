Lanzan remix de la pista Sigo Inédito

Se estrenó la versión remix del tema “Sigo Inédito” un corrido tumbado que une los estilos y las diferentes culturas de Gustavo Palafox, Brray, Grupo Sigma y Fuego.

La versión remix de “Sigo Inédito” es una mezcla del género sierreño con el urbano que destaca el singular estilo de cada artista sin perder su propia esencia.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Círculos Vuelve el concurso "Cocinero Guanajuato"

Además de Gustavo Palafox y el puertorriqueño Brray, quienes participaron en la grabación original, ahora la versión remix suma las colaboraciones de Grupo Sigma, un trío de jóvenes exponentes del regional mexicano nacidos en Caborca, Sonora y a Fuego, gran estrella del género latino urbano de origen dominicano-estadounidense.

Sobre Sigo Inédito





“Sigo Inédito” relata la historia de un mexicano que hace negocios con una persona de nacionalidad puertorriqueña. El título del corrido tumbado expresa el orgullo que el artista Gustavo Palafox sigue inédito hasta el momento, ya que todas las grabaciones oficiales del joven cantautor sonorense fueron fruto de su propia inspiración y sobre esta nueva versión comentó “mi gente, estoy súper emocionado por el resultado de esta colaboración, a través de Sigo inédito remix seguimos expandiendo nuestra música”.

Por su lado Brray expresó “a mí me encanta el corrido y este me gustó porque habla de la conexión entre México y Puerto Rico entonces nos subimos caliente de una, me sentí muy cómodo grabándolo, me gustó mucho escuchar mi voz en él y dije, puedo entrarle a la pinta cómodo”.

Fuego, quien se suma a este remix dijo me da gusto mezclar mi estilo con diferentes géneros y uniendo culturas latinas” y Grupo Sigma declara también “estamos felices de ser parte de esta colaboración entre amigos y colegas, tanto del Regional como del Urbano, porque la música ¡no tiene límites!”

El sonido de esta gran colaboración “Regional Urbana” fue lograda gracias a la producción musical de Jorge Tapia, integrante de Grupo Sigma, Gustavo Palafox y Alberto de León (Nominado a 2 Latin Grammy).