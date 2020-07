Lalo Ebratt graba canción con Manueol Turizo

Lalo Ebratt une su voz y todo su flow al de Manuel Turizo en un nuevo sencillo que combina energía y romanticismo. Esta nueva apuesta se llama, La presión y esto es lo que Lalo quiere que sus fans sepan acerca de ella.

“Quiero invitarlos al futuro, quiero que me acompañen a un viaje con la música de Lalo, esto que hago es súper equilibrado, es algo que me gusta a mí, pero también algo que le gusta a ellos es un balance súper rico. La hice con Manuel Turizo y este equilibrio es lo nuevo que le estamos entregando a los fans. Estamos muy contentos con esta canción, que tuvo siete millones de visitas en súper poquito tiempo”, Dijo Lalo Ebratt en entrevista telefónica.

Como toda canción que rebasa los siete millones de views en un tiempo récord de una semana, hay una historia detrás que la vuelve emblemática para sus intérpretes y para aquellos que la disfrutan una vez que salen a la luz los detalles de su creación. “Yo la escribí el año pasado en mi primera visita a Ibiza con Sky Rompiendo y pensamos hacerla con Manuel Turizo, porque tiene todo su estilo romántico. Se la mostramos más o menos en diciembre, en un evento en Panamá y le pareció algo súper cool, le gustó muchísimo y se grabó este año”.

Por cuestiones relacionadas con la pandemia, fue imposible para los cantantes juntarse a grabar un video, situación que solucionaron gracias a la animación, “era hora de sacar algo actual porque la gente es lo que está pidiendo, música para todas las edades, videos que entreguen una historia. Aquí hay una trama donde Manuel Turizo y Lalo Ebratt son rivales, pero es algo súper sano, estamos peleando por una chica y todo termina con un final inesperado, así que hay que ir a verlo”.

Gracias a su estilo y su talento, el artista se ha ganado un lugar en la escena mundial del urbano, sin embargo uno de los grandes impulsos que le ayudó a lograrlo fue la colaboración que tuvo con Los Ángeles Azules, Belinda y Horacio Palencia en la canción Amor a primera vista.

“Fue una locura, yo no sé en qué momento pasó todo eso, pero al final, sé que lo busqué, yo siempre pensé en que el éxito no iba a llegar a la puerta de mi casa sino que había que irlo a buscar y eso pasó. Era para mí un reto hacer una cumbia, pero aquí en Colombia somos un país multi-diverso, nos movemos en todos los géneros, yo creo que lo más chévere de eso es que estamos preparados para hacer de todo”, aseguró.

Finalmente, el intérprete de Fresa, compartió que lo que más extraña de su trabajo es el contacto con el público y que aunque tiene dos fechas de presentación confirmadas para finales de año, aún se mantiene escéptico por la incertidumbre que se vive actualmente. “Creo que vamos para Chile y luego a España, si Dios lo permite y todo pasa bien. La verdad no sé qué tan conveniente sea porque hay que cuidarse y tomar las medidas necesarias, pero me encantaría ya regresar lo más pronto posible y darle a la gente ese amor que se merece. En estos momentos me he recargado muchísimo de energía, he grabado muchísimas canciones, tengo ahí guardadas yo creo que más de 50, así como colaboraciones internacionales súper importantes”.