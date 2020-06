Lalo Cruz estrena su nuevo sencillo “Si supieras”

El joven Lalo Cruz está por lanzar su primer material discográfico y hasta ahora ha lanzado sus primeras canciones y esta ocasión presentó “Si supieras” una canción romántica con banda.

Lalo Cruz es un artista que entra en la nueva generación de cantantes del Regional Mexicano, siendo sin duda una gran promesa; con tan sólo 8 años de edad, inició por el gusto a la música llevándolo más adelante a hacerlo de manera profesional.

La oportunidad llegó en el 2017, cuando incursionó como participante en el programa de la Unión Americana “Tengo talento” avanzando a los cuartos de final, gracias al talento y apoyo de quien los escucharon

En entrevista con El Sol de León Lalo Cruz comentó que Si supieras “es uno de los primeros sencillos del disco que estamos lanzando por separado”.

“¿Por qué no le dices?”, “Ya no te necesito”, “Perdón”, “Si supieras”, son los temas que ha dado a conocer Lalo Cruz y añadió que su primera pista se presentó en mariachi, cada pista es una historia, comentó para la OEM.

Su nueva canción habla del amor, dice Cruz “ se trata de uno de chavalito queriendo conquistar a las muchachas, empieza la canción diciendo que me gusta y me encanta la muchacha, a ver si cae, la historia es de si ya andamos de novios, la historia la generalicé, de que si supieras cuánto sufro cuando sale con sus amigas de que si no es loquilla aquella y así , decirle a la muchacha lo que siente uno de celos, pero que también no lo tome a mal y tirándole el rollo todavía, es para dedicarla”.

Lalo Cruz estrena "Si Supieras”, en la que el cantante cuenta la historia del amor correspondido y a la que da protagonismo a los celos, un factor que vuelve un poco más difícil las relaciones si no se tiene la comunicación necesaria.

Acerca de su reciente carrera el cantautor comentó que “el plan cuando empezamos el proyecto de Lalo Cruz fue norteño fue con lo que me críe en Phoenix Arizona” el cantante de regional mexicana prefiere la banda y el mariachi comentó al teléfono.

Nos comentó que siente el soporte de la audiencia “como Lalo Cruz sí siento el apoyo del público, siento que puede haber más apoyo de las compañías, tengo que buscarle, como solista es un poco más batalloso que grupero, uno como solista tiene que picarle”

“no me la creo, pero tengo que seguir echándole ganas, me parece algo satisfactorio, tengo que echarle ganas, echando todo, en el aspecto de durar lo que Dios me dé de vida” dijo Lalo Cruz para El Sol de León.