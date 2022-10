Lacrimosa ofrece fiesta de metal gótico en León

León, Gto. (OEM-INFORMEX).- El grupo icono del rock gótico Lacrimosa ofreció un gran concierto ante más de mil personas ahora en Poliforum León que se pintó de color negro, algo muy característico del grupo y sus seguidores.

Cada vez más metal en la ciudad se ha ganado su lugar de tocar en bares y foros pequeños. Lacrimosa saltó a la sala C4 del Poliforum León, este sábado regresó después de tres años de presentarse en la ciudad.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

PRUEBA DE SONIDO

La banda a las 6:00 de la tarde realizó su prueba de sonido, en todo momento se mostraron accesibles con el staff que hizo posible su presentación en León.

Esta es una de las fechas más esperadas para los amantes de este género llegó el Leidenschaft Tour, a la ciudad.

Gossip Caifanes listos para conectar con la belleza del Cervantino y la música

ENTRE LA OSCURIDAD

El camino era fácil, seguir el paso de la gente que apresurada entre botas, chamarras de piel, vestidos y faldas negras, llegaban al punto de reunión. Sin tumultos, sin desorden, así como es el metal, todo marchaba bien, algunos llegaron en sillas de ruedas.

Al ingresar se respiraba la emoción de ver una banda internacional, que verla en vivo nadie sabe cuándo se volverá a repetir.

La zona vip se llenó, para este tipo de conciertos las gradas no son la mejor opción por lo que el público decidió tomar el suelo como sus butacas entre cervezas y videos trataban de ser pacientes.

En el escenario los instrumentos ya estaban listos, dos banderas negras y un juego de luces listas.

A las 10:00 de la noche uno a uno, cada integrante tomó su lugar y se vino la oscuridad musical con una introducción que anunciaba que la noche empezaba.

BIENVENIDA

“Liebe Über Leben”, fue el primer tema de la noche, seguido de “Malina”, que desde los primeros segundos Tilo Wolf y Anne Marjanna, fueron ovacionados por su público.

"¡Muchas gracias! Son maravillosos, es muy bueno estar aquí por segunda vez, ofreciendo un concierto de Lacrimosa en esta bella ciudad de León ¡Gracias por tenernos aquí otra vez!", expresó el vocalista a los asistentes.

Antes de seguir cantando volvió a tomar el micrófono para nuevamente dar las gracias por tomarse el tiempo para estar con ellos esa noche y pasar el tiempo disfrutando con otros fans de Lacrimosa.

El recinto vibró con la mezcla de diversos estilos musicales como metal, dark metal, punk goth cabaret, metal progresivo, dark age barroco, neoclasismo, sinfónico con cuerdas como violines y contrabajo, instrumentos de viento y otros instrumentos orquestales.

La estructura lírica de Lacrimosa, primariamente está compuesta en alemán, aunque algunos de sus álbumes tienen contenido en inglés, castellano, ruso y latín.

El público no dejó de corear cada tema que los alemanes presentan para esta noche sonó “Celebrate the darkness”, “Alleine zu zweit”, “Schakal”, “Raubtier”, Daughter of coldness”, “Nach dem Stuem” y “Flamme im wind”, la banda alemana presentó 18 temas con la fuerza que los caracteriza.

Los últimos tres temas con las que pusieron punto final a su show “Lichthestalt”, “Komet” y “Dur nacht und flut”, después de casi dos horas de música y energía. El dúo alemán presentó sus grandes éxitos que los ha posicionado en el género del dark o rock gótico alrededor del mundo.