“La última … y nos vamos”: Diego Boneta se despide de Luis Miguel

Diego Boneta llega al final del proyecto más importante en sus 18 años de carrera. No sólo por poner punto final al personaje al que dedicó los últimos tres años de su vida, sino también por llevar a la pantalla el momento más complicado en la carrera de Luis Miguel: su arresto en Estados Unidos.

El actor revela que la transformación que tuvo que hacer para realizar la temporada final de la serie, que implicó interpretar el mismo personaje en diferentes etapas de su vida, lo sometió a un proceso complejo.

“Hacer a Luis Miguel casi a los 50 años y el contraste de interpretarlo veinte años antes en el 97- 98 es por mucho lo más difícil que he hecho… nada se le acerca ni tantito”, comenta Boneta, quien además es productor ejecutivo del proyecto que debutó en Netflix en 2018.

“Es complicado estar sentado en una silla seis horas para que te pongan el maquillaje y luego tener que trabajar durante doce horas así”, recuerda el actor sobre las largas jornadas en las que el equipo de Alfredo Tigre Mora le colocaba la máscara prostética que le ayuda a aparentar más edad.

“Interpretar a un personaje de 50 años, fue un reto enorme, no lo podría haber hecho sin el equipo de la serie y me emociona mucho porque todos dijimos… esta es la última temporada, es esta y nos vamos, tenemos que dejar todo”,

-¿Mentalmente cómo fue?

-Mentalmente fue muy difícil sobre todo el Luis Miguel adulto, se ven un par de cositas en el tráiler cuando lo arrestan, es el momento más difícil de su vida y psicológicamente tienes que estar ahí, sí fue muy difícil. Ahora ya toca lo que sigue.

¿Hablaste con él para preparar esta etapa?

Sí, sí, sí, de hecho lo intérprete justo en las fechas que lo conocí, entonces me sirvió mucho el haberlo conocido para esta actuación.

La tercera temporada de Luis Miguel. La serie, se estrena el 28 de octubre y revelará los momentos más oscuros en la carrera del cantante y su familia, su arresto en Estados Unidos, los problemas económicos, el distanciamiento con su familia y el romance con Mariah Carey, el amor de su vida.

Sebastián Zurita, quien se integra a la entrega final para hacer el papel de Alejandro Basteri, hizo la mayoría de su participación al lado de Diego Boneta.

“Habrá situaciones incómodas, momentos difíciles y momentos de los que no creo que estén muy orgullosos, pero al mismo tiempo, quién en la vida no se equivoca, quién en la vida no tiene momentos oscuros, especialmente cuando estás bajo los reflectores, tanta luz te tiene que crear algún tipo de sombra”.

Zurita espera que los espectadores encuentren las respuestas a las preguntas que se han planteado a lo largo del drama.

“Son escenas de confrontación, de jalón de orejas por todos lados y al mismo tiempo difíciles. Alex vive en una cuerda floja y te preguntas que tanto puede ser disruptivo en la vida de una estrella como Luis Miguel.

“Creo que hay una cosa muy loca en su personalidad, yo considero que Alex es una persona muy mental que piensa como ajedrecista tres pasos delante de Luis Miguel, que ya no está pensando nada, creo que está interesante lo que se viene.

-¿Cómo preparaste el personaje, tuviste alguna plática con Alex?

No, lo intentamos la verdad, pero es complicado, porque cuando empiezas a hablar de cosas que no a todo mundo nos gustan, luego se vuelve complejo.

Lo que sí tuvo Sebastián Zurita fue juntas extensas con Diego Boneta, el director Humberto Hinojosa y el productor Pablo Cruz.

“Necesitaba que me dieran datos, porque uno encuentra muy pocas cosas y esas cosas ya las vio todo el mundo, lo que queríamos era información y descubrir cosas que sólo tiene la producción, no sé cómo, para poder hacer el personaje”, concluye.