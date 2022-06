La Gusana Ciega presentará su nuevo disco en León

León, Gto.- En este mes de junio los conciertos continúan en la ciudad. A medio año, la reactivación en cuanto a entretenimiento avanza, con show en formatos más íntimos que han sido un gran éxito.

La Gusana Ciega, es otra de las bandas que confirmó concierto en este mes, regresa a visitar a su púbico “panza verde”, para interpretar sus éxitos más importantes, pero también presentar al público su nuevo disco: 1021, el próximo 25 de junio en Foro Paruno Central de Música.

Con su alineación original conformada por Daniel Gutiérrez (voz y guitarra), Jorge Vilchis (guitarra), Germán Arroyo (batería) y Luis Ernesto Martínez “Lu” (bajo) ofrecerán un "coctel sonoro" integrado por lo más destacado de sus diez álbumes de estudio.

Renovados y llenos de energía que les da el poder tener una nueva producción musical titulada “1021”, en el que plasman a través de la música que fue para ellos la pandemia, con la combinación de números 10, porque es su décimo disco de estudio y el 21 es por el año en el cual grabaron el álbum, que apenas lanzaron el mes pasado.

“Vuelve a Querer” es su más reciente sencillo musical, en el que reflejan lo que significa para ellos ver la luz al final del túnel, la describieron como una canción de reencuentro.

Además de sus canciones más emblemáticas aprovecharán para tocar en vivo sus temas más recientes que nacieron durante la pandemia “Empezar de Cero”, “Eres para Mí” y “Se Nos Rompió”, alternarán con hits infaltables en sus shows como "Tornasol", "No puedo verte", "Celofán" y "No me tientes", entre muchos otros.

Esta nueva gira de La Gusana Ciega, que lleva por título "Giramos Alrededor", pasará por 16 ciudades de México y representa el reencuentro entre los músicos y sus fans, luego de la pausa por la pandemia.

La Gusana Ciega, se une a las presentaciones de Ximena Sariñana, Porter, Hello Seahorse!, Enjambre, Gera Mx, Hanson, Danny Ocean y Julieta Venegas.