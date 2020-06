La culpa es de la Malinche, el nuevo programa de comedia que conduce Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez, Verónica Toussaint, Mónica Escobedo, La Bea y Alexis de Anda serán las encargadas de decirle a los espectadores de Comedy Central, La culpa es de la malinche, a través de un nuevo formato de comedia, que pondrá a las mujeres a la cabeza.

En conferencia de prensa virtual, Verónica Toussaint, se dijo complacida de ser parte de este proyecto, afirmando antes se llegó a sentir discriminada por su trabajo en la comedia.

“A mí me ha tocado desde hace mucho tiempo escribir comedia y las mesas son de puros hombres y por ahí hay una mujer, entonces creo que la comedia en México desde que yo era chiquita, se hacía por hombres y las mujeres en realidad nada más estaban como de paso, como de adorno. Ir rompiendo eso ha sido muy complicado. Les juro por dios que un productor me dijo una vez: ‘Pues dicen que tú eres chistosa, pero yo no conozco ninguna mujer chistosa’, a lo cual le contesté: ‘Pues revísate tu mano, porque seguro hay’… ¿Por qué la mujer no puede ser chistosa? sé que comentarios de esos hay muchos, así que en este lugar y momento estamos tratando de quitar eso a base de ser, así de simple”.

La dinámica de este show, grabado a finales de febrero, días antes de iniciar con la cuarentena, arranca cuando se revela un hashtag, que incluye una temática que generará una situación cómica nacida del ingenio de sus protagonistas, quienes a su vez compartirán escenario con una serie de celebres invitados.

Michelle Rodríguez, conocida por su trabajo en la televisión, el cine y el teatro, será la encargada de ser la conductora de esta nueva apuesta de Comedy Central.

“Fue infinitamente divertido con las chavas, fue muy gracioso tener a los invitados y creo que sobre todo tener un programa de mujeres en el que hablemos de todo, tener la oportunidad de compartir con estas mujeres todas distintas, cada una defendiendo su punto, eso es lo que hace más rico este programa y eso me hace sentir muy orgullosa y muy agradecida de lo que estamos haciendo. La comedia es lo que necesitamos para mover al mundo”, expresó Michelle.

José Eduardo Derbez, Lambda García, Victoria Volkóva y Memo Villegas son solo algunos de los invitados que acompañarán a estas cinco mujeres en sus dinámicas, donde la risa y la irreverencia serán los principales ingredientes.

“Todos los invitados llegaban un poco a la expectativa, incluso hubo quien dijo: ‘Que miedo estar sentado con todas ustedes’, porque ya escuchaban el programa o veían los primeros bloques antes de entrar y se sentían nerviosos, pero a cada uno lo disfrutamos porque justo pasó que llegaban al set, se sentaban, empezábamos a platicar con ellos y empezaban a relajarse y a ser ellos mismos y eso fue muy divertido porque percibimos como van cambiando y como se van incorporando a este juego que tenemos todas nosotras”, aseguró Michelle Rodríguez.

La Malinche, personaje de la historia mexicana, conocido por su contacto cercano con los españoles en la época de la conquista y que en 2020 da nombre a este programa, también tiene su propia participación en el show según palabras de La Bea.

“Es como un espíritu, como nuestra mensajera. Al final de cada programa nos dice cosas como: ‘Este capítulo te pasaste de lanza, eres la ganadora’, entonces con ella fue divertido porque había ocasiones en las que nos regañaba, La Malinche fue nuestro espíritu protector en el programa y fue interpretada por una comediante de stand up que se llama La KiKis”.

La culpa es de la Malinche se estrena mañana a las 17:00 horas en la pantalla de Comedy Central el, tendrá una temporada de 13 capítulos de una hora cada uno.