La cantante Guimel Romero estrena su EP “Soy Grosera”

Guimel Romero entona su Ukulele y en este tiempo de cuarentena compone música, la cantante estrenó su primer material discográfico al género Nu Pop, este reciente trabajo representa 3 años de esfuerzos y anhelos para abrirse paso en la escena musical.

Romero nos contó de su nuevo material discográfico “es el primer ep que sacó como material discográfico completo, he estado sacando sencillos y en esta ocasión este EP lo produje con Yuno viveros que es el guitarrista de Natalia Lafourcade y la forquetina y escucharon mi música” dijo en entrevista para El Sol de León.

La cantante y músico de estudios en Jazz nos platicó del proceso de aprendizaje de realizar su primer EP “ha sido un aprendizaje este disco, fue mucho aprendizaje de cómo funciona la música, cómo funciona la industria de la música como compositora y quien soy yo como ser humano he tardado tres años en sacarlo”.

“Para mi las canciones son como muy catárticas, las cosas que traigo atoradas las pongo en un canción y lo que traigo tiende a resolverse a asentarse las emociones y la situación, mi música es alegre generalmente” comentó Guimel.

“Ahora voy a hacer mi música es algo que me sale bien y lo he hecho sin pensarlo demasiado la vida te dice por ahí sí y por ahí, a veces se dan y no se dan las cosas” compartió para la OEM

Participación con Diego Verdaguer

Guimel resaltó que ha tenido participación con Diego Verdaguer en su disco “Orgánico” y tiene aparición en el vídeo de “Tonta” que cuenta ya con millones de vistas en YouTube.

Su álbum se encuentra en plataformas digitales y contiene canciones como “Soy grosera”, “Luna de Queso”, “Un poquito de Amor”, “Saldrá el Sol” y “Nada me hace más Feliz”. Otros temas que han gustado al público y que le han generado miles de seguidores son: “Piensa en que te quiero”, “Chupadas de Bombón” y “Mi raíz”.