La banda Slo Blow lanza el nuevo EP Revés con rock puro y duro

Músicos de distintas agrupaciones se unieron para crear una especie de liga de la justicia del Rock, llamado Slo Blow con el fin de formar una súper banda del rock nacional y es que ya crearon su EP, el de su debut llamado Revés al que componen cuatro rolas :Rock & roll, Diablo, Revés y Se acaba el tiempo.

Manuel Suárez vocalista de Slo Blow nos compartió que el grupo surge de ofrecer un rock puro y duro “la banda se formó de la necesidad que veíamos en la música mexicana y en la escena de rock mexicana, de música más dura, rock and roll de alguna manera más serio y más ponchado, más duro y directo, a partir de eso nos reunimos estuvimos componiendo unas cuantas semanas , nos animamos para grabar las rolas y en ese momento se cruzó la pandemia, la razón por la que nos hemos tardado tanto en lanzarlos, bueno veíamos cuando era el momento” dijo al teléfono para El Sol de León.

Sobre el sencillo, el de estreno, Rock & Roll dijo Manuel que “la rola habla de la importancia del rock and roll y que es el rock and roll un estilo de música que, a diferencia de muchos otros géneros, es el único como principio esencial que es música que haga pensar , música de protesta, de contenido social, es como un elemento básico del rock and roll, de eso habla la letra”.

Un total de 4 temas, Rock & roll, Diablo, Revés y Se acaba el tiempo, son los que integran esta primera etapa de este poderoso proyecto musical y donde se le rinde un merecido homenaje al cantante y guitarrista Tavo, quien grabó y formó parte de este proceso de composición y grabación y con el cual su legado sonoro seguirá brillando a pesar de su dolorosa partida.

Manuel Suárez comentó sobre la escena del rock en México, dijo “yo creo que aletargada, definitivamente, creo que está claro que hay una serie de estilos musicales de todo este rollo urbano que ha sido preponderante en los últimos años pero el rock and roll sigue ahí, siguen habiendo bandas, siguen disco, y bandas que llenan estadio y no es que se haya muerto”

“Yo sí tenía un poquito de miedo porque decía qué va pasar, va a ver una guerra de egos, con mucha experiencia, con muchas bandas muy diferentes y no al contrario, nos reunimos y siempre ha sido un placer, yo tengo un respeto por todos ellos, por toda su trayectoria, y muy padre ha sido toda una experiencia muy experiencia muy positiva” dijo Suárez al compartirnos su vivencia de formar parte de Slo Blow.

Slo Blow, la nueva súper banda del rock nacional, integrada por Manuel Suárez (Guillotina), los hermanos Vega, Levith (El Haragán y Cía.) y Yahir (Radio Kaos) y Tavo Limongi (Resorte) +, se encuentra más que lista para dar a conocer su EP debut llamado Revés.