La banda leonesa Katrina presenta su EP debut “No siento (nada)”

La banda de Katrina, formada en el 2023 en León, Guanajuato, ha estrenado su esperado EP No siento (nada), una propuesta sonora que encapsula su estilo único y envolvente. Este compilado de seis temas incluye cuatro de sus lanzamientos previos, pero destaca por la inclusión de dos nuevos tracks que ansía atrapar a los oyentes desde la primera escucha: Llorona y No siento (nada).

La banda vuelve a demostrar su capacidad para crear una experiencia inmersiva con potentes riffs y atmósferas oscuras que trascienden lo musical, transportando a quien los escucha a un mundo de emociones crudas.

A lo largo del EP, Katrina mezcla géneros como el shoegaze, dark wave y el rock alternativo de forma ejemplar, creando una atmósfera sonora única que resuena con una sensación de desolación y misterio. Los temas previamente lanzados, ahora unidos a las nuevas composiciones, se sienten revitalizados dentro de este cuerpo de trabajo cohesivo, que se escucha como una travesía por emociones profundas y sombrías, pero con un toque de esperanza oculta en sus capas sonoras.

“Este último sencillo homónimo al disco No siento (nada), aborda una ruptura amorosa en la que tanto el chico como la chica experimentan las mismas emociones de melancolía y tristeza. Ambos cantan la letra simultáneamente, sugiriendo que comparten ese dolor y vacío emocional de manera mutua y profunda.”

Este tema fue escrito por Katrina con la producción de Edwin Black y Luis Sobera, la mezcla y máster de Edwin Black, grabado en Testa Estudio (León, Gto).

Katrina ha logrado llevar su música al Festival Internacional Del Globo, y a foros importantes como Paruno y al House Of Vans (CDMX).

Con No siento (nada), Katrina llega para marcar paso firme en la escena independiente mexicana, consolidándose como una banda que no teme explorar el lado oscuro de las emociones humanas. Este EP no solo es una propuesta musical, sino también una invitación a sumergirse en el universo introspectivo que la banda ha estado construyendo desde su formación.