La banda española Belako anuncia su “Autotour”

La banda de post-punk español Belako anunció su “Autotour”, además de un documental que realizó Koldo Serra el director de la famosa serie La Casa de Papel y estrena nuevo sencillo: “Profile anxiety”.

Belako dará inicio a una pequeña gira que se grabará para un documental sobre esta experiencia, así que mientras viajan en autocaravana, Koldo Serra los dirigirá. la banda post-punk ya lanzó su nuevo sencillo “Profile anxiety”.

El escenario sobre el que actuará Belako será móvil y viajará con ellos de ciudad en ciudad. En las pantallas de los recintos se disfrutará de un espectáculo audiovisual que lo pondrán color a los conciertos.

En esta gira tan especial, el sonido exterior habitual en conciertos se acompañará de una transmisión vía bluetooth o radio, de forma que el público escuchará, también, desde el interior del carro.

Un documental sobre la experiencia “Autotour”

El director de cine y televisión Koldo Serra en un receso de la grabación de la serie La Casa de Papel, se unirá a Belako para inmortalizar esta filme en automóvil. Un documental donde el grupo viajará en autocaravana y contará sus experiencias, hablarán de su gira internacional cancelada por la irrupción del Covid-19 y presentarán temas de Plastic Drama.

Serra, quien trabajó en ficción cinematográfica y televisiva, además en el mundo del videoclip, se enfrentará, por vez primera al reto del cine documental con la banda de Mungia Belako.

“Profile Anxiety”, sexto sencillo de Plastic Drama

Los fans esperan el reciente material discográfico de Belako que lanzará su nuevo sencillo, “Profile anxiety”, un tema lleno de pop con un dinamismo intenso con el aroma y patrón rítmico de la música pop británica.

Este sexto avance del álbum “Plastic Drama” está dedicado a las redes sociales y los engaños relaciones que establecemos con ellas. “Los perfiles que seguimos en redes ocupan nuestro archivo de memoria, aparecen en nuestros sueños hasta el punto en que creemos conocer a quien no ha intercambiado ni un saludo con nosotros y de quien sólo vemos la parte de su vida que elige mostrar”, comentaron los jóvenes músicos españoles.

Plastic Drama, cuyo lanzamiento fue pospuesto del 8 de mayo para el 28 de agosto, consolidará a Belako como la banda de rock independiente más importante de España.Sus primeros 5 canciones: “Tie me up”, “The craft”, “Marinela2017”, “Truce” y “All nerve” fueron designados como canciones de la semana en medios de comunicación como NME, The Line of The Best Fit y El Universal, entre otros. Así como han logrado su inclusión en el main stage del emblemático festival Reading y Leeds 2020.